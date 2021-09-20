Катунь24: Редкий оранжевый гриб обнаружили под Новосибирском

Этим грибом оказалась Алеврия оранжевая — съедобный гриб необычной формы.

Фото: Грибы и грибные места Новосибирск НСО

Фотографией находки поделилась жительница Новосибирской области в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО». Комментаторы подсказали, что это Алеврия оранжевая.

Из-за интенсивной окраски многие считают Алеврию оранжевую ядовитым грибом, но он вполне съедобен. Этот гриб имеет не слишком выраженные приятные запах и вкус. Может употребляться в сыром виде для украшения салатов или как десерт — политый водкой и посыпанный сахаром.

На территории Сибири гриб имеет прерывистый ареал и считается редким видом.

Катунь24