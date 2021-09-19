Катунь24: Рассказываем, где в Барнауле пройдут продуктовые ярмарки

Осенние продовольственные ярмарки пройдут сегодня, 18 сентября 2021 года, в каждом из районов краевой столицы.

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На ярмарках можно будет купить мясо, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и другое, сообщает сайт администрации Барнаула.

Ярмарочные площадки будут размещены с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71;

Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район — пл. Народная;

Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;

Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей просят на ярмарках соблюдать масочный режим.

Катунь24