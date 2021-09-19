ГОРНЯК22 19.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, где в Барнауле пройдут продуктовые ярмарки

Горняк22
8 часов Ago

Осенние продовольственные ярмарки пройдут сегодня, 18 сентября 2021 года, в каждом из районов краевой столицы.

Фото: pixabay.com

На ярмарках можно будет купить мясо, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и другое, сообщает сайт администрации Барнаула.

Ярмарочные площадки будут размещены с 10 до 14 часов по следующим адресам: 

  • Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71;

  • Индустриальный район — ул. 50 лет СССР, 51а;

  • Ленинский район — пл. Народная;

  • Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;

  • Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей просят на ярмарках соблюдать масочный режим. 

Катунь24

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