Катунь24: Роспотребнадзор дал оценку безопасности на избирательных участках в Алтайском крае

На выборах в Алтайском крае обеспечили полную эпидбезопасность, заверила начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального Роспотребнадзора Лариса Зубова.

Фото: Катунь 24

Зубова рассказала: опыт прошлого года показал, что в Алтайском крае научились проводить дни единого голосования в жестких условиях пандемии.

«Это, в первую очередь, подготовка участков и все дезинфекционные режимы должны соблюдаться. И – все это соблюдается. Второе — члены избирательной комиссии. В этом году должны были привить свой состав не менее чем на 60%, что и сделано на сегодня. Также, в отличие от прошлого года, в этом году закуплены индивидуальные защитные щитки, а также стационарные – для установки на столах. Всем избирателям выдавали персональные маски, перчатки, а также индивидуальную шариковую ручку», — объяснила Зубова.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что посетила несколько участков – везде предписанные меры соблюдаются.

Отметим: ранее в соцсетях появились сообщения о том, что председатель одного из УИК работает с положительным тестом на COVID-19. Председатель крайизбиркома Ирина Акимова опровергла эти слухи.

Катунь24