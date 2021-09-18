Катунь24: Россиянам озвучили даты праздничных выходных дней в 2022 году

Утвержденный календарь опубликовали в Telegram-канале правительства России.

Фото: pixabay.com

Выходные дни 1 и 2 января 2022 года приходятся на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, потому их перенесли на 3 и 10 мая соответственно. Потому в мае у россиян будет два четырехдневных отдыха: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года.

Кроме того, граждан ждут трехдневные выходные по случаю 8 марта: нерабочую субботу 5 марта перенесли на понедельник 7 марта 2022 года. Так, рабочая неделя перед выходными будет шестидневной.

Так, в 2022 году россиян жду выходные дни в следующие даты:

с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

23 февраля;

6-8 марта

30 апреля по 3 мая;

7-10 мая;

11-13 июня;

4-6 ноября.

Катунь24