Катунь24: Россиянам озвучили даты праздничных выходных дней в 2022 году
Утвержденный календарь опубликовали в Telegram-канале правительства России.
Фото: pixabay.com
Выходные дни 1 и 2 января 2022 года приходятся на субботу и воскресенье и совпадают с нерабочими праздничными днями, потому их перенесли на 3 и 10 мая соответственно. Потому в мае у россиян будет два четырехдневных отдыха: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года.
Кроме того, граждан ждут трехдневные выходные по случаю 8 марта: нерабочую субботу 5 марта перенесли на понедельник 7 марта 2022 года. Так, рабочая неделя перед выходными будет шестидневной.
Так, в 2022 году россиян жду выходные дни в следующие даты:
- с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
- 23 февраля;
- 6-8 марта
- 30 апреля по 3 мая;
- 7-10 мая;
- 11-13 июня;
- 4-6 ноября.