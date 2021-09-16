ГОРНЯК22 17.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Российские учёные выяснили, в каких регионах страны жители довольны качеством жизни

Горняк22
15 часов Ago

Исследователи из Томского государственного университета изучили «цифровые следы» жителей 83 субъектов РФ, чтобы определить уровень субъективной удовлетворённости качеством жизни.

Фото: pixabay.com

Как сообщает сайт naked-science.ru, метод оценки качества жизни, разработанный учёными из ТГУ, основан на изучении активности пользователей соцсетей. Уникальный эмпирический материал получен из сообщений в социальной сети «ВКонтакте». Общение с людьми не требовалось — были проанализированы комментарии людей об образовании, медицинском обслуживании, инфраструктуре, безопасности и экологии, экономической и политической ситуации. Всего индекс учитывал 19 параметров.

В каждом регионе были выбраны 3 самых крупных города, а для каждого города отобраны 10 наиболее крупных сообществ, где жители обсуждают актуальные вопросы и проблемы региона. Всего изучалось 2410 сообществ и 3,3 миллиона сообщений по теме исследования. Анализу подверглись сообщения длиной более 20 слов.

В итоге учёным удалось выяснить, в каких регионах люди наиболее высоко оценивают своё качество жизни. Это Чукотский автономный округ, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Республика Алтай, Псковская и Рязанская области, а также Камчатский край, Пермский край и Санкт-Петербург.

Катунь24

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