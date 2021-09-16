Катунь24: Российские учёные выяснили, в каких регионах страны жители довольны качеством жизни

Исследователи из Томского государственного университета изучили «цифровые следы» жителей 83 субъектов РФ, чтобы определить уровень субъективной удовлетворённости качеством жизни.

Фото: pixabay.com

Как сообщает сайт naked-science.ru, метод оценки качества жизни, разработанный учёными из ТГУ, основан на изучении активности пользователей соцсетей. Уникальный эмпирический материал получен из сообщений в социальной сети «ВКонтакте». Общение с людьми не требовалось — были проанализированы комментарии людей об образовании, медицинском обслуживании, инфраструктуре, безопасности и экологии, экономической и политической ситуации. Всего индекс учитывал 19 параметров.

В каждом регионе были выбраны 3 самых крупных города, а для каждого города отобраны 10 наиболее крупных сообществ, где жители обсуждают актуальные вопросы и проблемы региона. Всего изучалось 2410 сообществ и 3,3 миллиона сообщений по теме исследования. Анализу подверглись сообщения длиной более 20 слов.

В итоге учёным удалось выяснить, в каких регионах люди наиболее высоко оценивают своё качество жизни. Это Чукотский автономный округ, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Республика Алтай, Псковская и Рязанская области, а также Камчатский край, Пермский край и Санкт-Петербург.

Катунь24