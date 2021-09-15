Катунь24: Рубцовск получит ежегодные краевые субсидии на ремонт дорог

Такое поручение региональным Минтрансу и Минфину дал губернатор Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в город. Глава региона также посетил новый крытый ледовый спорткомплекс «Гимаев-арена» и площадку будущего промышленного технопарка «Юг Алтая».

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рубцовск получит ежегодные краевые субсидии на ремонт дорог

Проблема с качеством дорог в Рубцовске — давняя. Но в минувшие несколько лет ситуация сдвинулась с мертвой точки. В 2021-м город получил краевую субсидию в размере 200 миллионов рублей. Но местные власти предельно откровенны — чтобы привести дороги в нормативное состояние нужны значительные вложения – больше 900 миллионов. Городскому бюджету не потянуть. Поэтому сегодня, 14 сентября, губернатор Виктор Томенко поручил региональному Минфину и Минтрансу проработать вопрос о ежегодном субсидировании Рубцовска из краевого бюджета, чтобы коренным образом изменить качество улично-дорожной сети в лучшую сторону.

Виктор Томенко также предложил подумать о передачи нескольких участков улиц Рубцовска с высокой транспортной нагрузкой в краевую собственность. Это позволит всерьез взяться за их реконструкцию.

Когда-то Рубцовск был центром алтайского сельхозмашиностроения. И власти региона уверены, что пришло время эту славу вернуть. Губернатор посетил площадку будущего технопарка «Юг Алтая». Общая стоимость проекта 695 миллионов рублей. В прошлом году краевое управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры предоставило управляющей компании технопарка субсидию на развитие – более полумиллиарда рублей. Скоро здесь создадут настоящий рай для инвесторов – технопарк должен стать центром притяжения резидентов-производителей агрегатов и запчастей для сельхозтехники. В том числе зарубежных компаний, желающих локализовать свое производство. Это придаст импульс развитию экономики не только Рубцовска, но и всего региона. Ждать осталось недолго, заверил директор Управляющей компании промышленного технопарка Станислав Кедик.

Производство и инфраструктура — основа экономики. Но не забывают в Рубцовске и о развитии спорта. Глава региона побывал в новом ледовом круглогодичном спорткомплексе «Гимаев-Арена». Он назван в честь советского хоккеиста и заслуженного тренера России Сергея Гимаева. В спорткомплексе есть небольшой музей его памяти. Личные вещи легенды хоккея передала его вдова.

«Гимаев-Арена» построена благодаря концессионному соглашению между Минспорта края и частным инвестором. Краевой бюджет вложил больше 121 миллиона рублей, инвестор — порядка 127. Теперь юным хоккеистам Рубцовска есть где тренироваться. Эти мальчишки точно знают — мечты сбываются. Осталось и нам, взрослым, поверить в это. И возможно уже в ближайшем будущем Рубцовск будет ассоциироваться с хорошими дорогами, развитым производством и массовым спортом. И это стоит всех приложенных усилий.

Катунь24