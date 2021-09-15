Катунь24: Российские учёные нашли в сибирской пихте эликсир молодости

Сибирская пихта способна увеличивать продолжительность жизни, это доказали учёные из научно-производственной компании «Инитиум-Фарм» и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН.

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Согласно их исследованию, пихта может запускать процесс аутофагии — очищения организма от отходов живой клетки. Поврежденные молекулы белков и вирусы перерабатываются в питательные вещества. Это очищает организм человека и способствует увеличению продолжительности жизни.

Генетически аутофагия отключена в большинстве клеток, а естественный процесс очищения находится в «спящем» состоянии. Ученые по всему миру ищут способы, как их разбудить. И специалистам из России удалось это сделать.

Их исследование позволило определить, что терпены пихты сибирской могут очень быстро и безопасно запускать аутофагию в человеческих клетках.

«Мы стоим на пороге открытия «эликсира молодости», который сможет значительно увеличивать продолжительность жизни человека», — цитирует РИА «Новости» руководителя научных проектов компании «Инитиум-Фарм» Фанию Маганову.

Катунь24