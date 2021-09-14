Катунь24: Роботы-доярки и высокотехнологичный доильный зал появятся в Немецком национальном районе

Накануне муниципалитет посетил заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.

Embedded video for Роботы-доярки и высокотехнологичный доильный зал появятся в Немецком национальном районе

За два года существования сельхоз предприятие «Брюкке-Агро» в селе Редкая Дубрава увеличило поголовье дойных коров от 100 до 700, потребовались новые помещения. С такими темпами роста времени на капитальное строительство нет. Предпочтение отдали каркасно-тентовой конструкции. Новый доильный зал примет постояльцев уже в октябре. Предприятие экономит и время, и деньги. При возведении традиционного здания одна только крыша обошлась бы в 12 миллионов рублей, по каркасно-тентовой технологии стоимость всего объекта – 11.

«Гарантия только на ПВХ – 15-20 лет. То есть только гарантия. Это немецкое ПВХ, привезённое из Германии. Металлоконструкция собственного производства Алтай-Тент», – отметил директор «Брюкке-Агро» Пётр Боос.

Племзавод «Степной» в селе Гришковка в освоении новых технологий пошёл дальше. Чтобы улучшить качество молока, руководство хозяйства решило обустроить роботизированную ферму на 145 голов, которую смогут обслуживать всего два оператора. Закупили пару роботов и сопутствующее оборудование – стойла с поилками. Весь комплект обошёлся предприятию в 40 миллионов рублей. Он поступит уже осенью.

«Содержание беспривязное. Корова, когда захотела, тогда подошла в этот станок, и он её выдоил. Ей выдаётся концентрат. Она туда идёт, может быть, даже больше покушать, чем подоиться, но идёт. И оборудование отрегулировано так, что в течение суток до 4 раз оно может продоить корову», – рассказал председатель племзавода «Степной» Дмитрий Гостев.

Оба предприятия смогут уже в этом году получить государственную поддержку в виде компенсации затрат на строительство или техническое оснащение. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

«Ну, уже 69 миллионов по всем видам поддержки этот район в этом году получил. И я считаю, что практически осталось у нас не так много по господдержке. Примерно около 30 процентов. Поэтому ещё на 10-12 миллионов, а по техническому вооружению это дополнительно пересчитаем, район получит», – сообщил Александр Лукьянов, замгубернатора Алтайского края.

В ходе рабочей поездки затронули и социальную сферу. Председатель комитета АКЗС по правовой политике Денис Голобородько, отметил, что краевые власти в первую очередь поддерживают активно развивающиеся сельские территории.

«Нам-то надо определять векторы развития территории. И там, где есть вот такие предприятия, которые сегодня вкладывают ресурсы в модернизацию этой отрасли. Они набирают дополнительных сотрудников. Мы понимаем, что село будет развиваться. А если село развивается, то мы готовы вкладывать и в социальную сферу», – отметил Денис Голобородько.

В селе Гришковка уже появилась новая детская площадка. А в сёлах Подсосново и Дегтярка в этом году планируют провести реконструкцию школ. Кроме того, отремонтируют детский сад в селе Гальбштадт.

Катунь24