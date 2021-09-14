ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Реабилитационный центр для детей «Добродея» в Алтайском крае получил новое оборудование

Горняк22
16 часов Ago

На 178 тысяч рублей, направленных из краевого бюджета, в учреждение закупили мягкий игровой конструктор и набор детской мебели.

Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края

Мягкие модули дают возможность создать универсальную предметно-пространственную игровую среду, в которой ребёнок может проявлять инициативу, самостоятельность, творчество, речевую активность и навыки взаимодействия со сверстниками, объяснили в Минсоцзащиты региона.

По словам директора центра «Добродея» Алла Тишиной, новое оборудование позволит повысить качество и эффективность реабилитации, обеспечить стойкий интерес к занятиям, а также приведёт к увеличению двигательной активности детей.

Реабилитационный центр «Добродея» находится в селе Фунтики Топчихинского района.

Катунь24

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