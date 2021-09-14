Катунь24: Реабилитационный центр для детей «Добродея» в Алтайском крае получил новое оборудование
На 178 тысяч рублей, направленных из краевого бюджета, в учреждение закупили мягкий игровой конструктор и набор детской мебели.
Фото: Министерство социальной защиты Алтайского края
Мягкие модули дают возможность создать универсальную предметно-пространственную игровую среду, в которой ребёнок может проявлять инициативу, самостоятельность, творчество, речевую активность и навыки взаимодействия со сверстниками, объяснили в Минсоцзащиты региона.
По словам директора центра «Добродея» Алла Тишиной, новое оборудование позволит повысить качество и эффективность реабилитации, обеспечить стойкий интерес к занятиям, а также приведёт к увеличению двигательной активности детей.
Реабилитационный центр «Добродея» находится в селе Фунтики Топчихинского района.