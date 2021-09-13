Катунь24: Россияне рассказали, какую одну социальную сеть они бы хотели сохранить

Сервис по поиску работы SuperJob провёл исследование и выяснил, какую бы социальную сеть сохранили граждане России, если бы пришлось выбрать только одну.

Фото: pixabay.com

Всего было опрошено 3 тысячи человек из всех округов страны. Оказалось, что каждый пятый россиянин (21 %) хотел бы, чтобы это была «ВКонтакте». Instagram выбрали 17 % опрошенных, YouTube — 14 %.

Остальные соцсети заметно проигрывают в народной популярности: «Одноклассники» предпочли бы 6 % респондентов, Facebook — 3 %, TikTok — 2 % и лишь 1 человек из 100 продолжил бы использовать Twitter (1 %).

«ВКонтакте», Instagram и TikTok оказался популярен преимущественно среди молодежи до 24 лет, в то время как «Одноклассники» и Facebook, напротив, чаще предпочитают россияне от 45 лет.

Также любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин оставили бы YouTube (20 % против 10 %), а женщины почти в четыре раза чаще выбирали Instagram (26 % против 7 %).

Чем выше доход респондентов, тем больше среди них тех, кто хотел бы пользоваться Facebook. Кроме того, россияне с доходом свыше 80 тысяч рублей чаще других выражают готовность обойтись совсем без соцсетей (27 %).

Катунь24