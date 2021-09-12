Катунь24: Россиян предупредили о новом способе кражи данных на «Госуслугах»

О новой схеме мошенничества рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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Мошенники начали рассылать уведомления об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти регистрацию и уплатить пошлину. В письме подчеркивается необходимость скорейшего повторного прикрепления к поликлинике в условиях пандемии COVID-19. Злоумышленники сразу же предлагают пройти по ссылке на фальшивый сайт госуслуг, где нужно заполнить анкету, выбрать поликлинику и уплатить пошлину, которая составляет несколько тысяч рублей.

В результате и личные данные, и деньги попадают к мошенникам, которые также могут получить доступ к логину и паролю жертвы и зайти в его личный кабинет, где хранятся многие персональные данные, после чего оформить кредит или микрозайм, сообщает РИА «Новости».

Зампред правления Сбербанка посоветовал пользователям «Госуслуг» тщательно проверять электронный адрес портала, а при получении подобного уведомления обращаться в своё медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике бесплатно.

Катунь24