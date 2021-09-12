Катунь24: Роспотребнадзор рассказал, как отличить грипп от COVID-19

В ведомстве напомнили, что осень – это традиционное время респираторных вирусных заболеваний. И хотя COVID-19 остаётся основной угрозой, грипп никуда не исчез – с началом похолодания он снова атакует россиян.

Фото: pexels.com

«Оба вируса имеют одинаковые пути передачи – преимущественно – воздушно-капельный, но также можно заразиться при контакте и через загрязненные поверхности. Похожа и картина заболевания, которая характерна для всех респираторных вирусных инфекций», – рассказывают в Роспотребнадзоре.

Однако, грипп и COVID-19 – две совершенно разные инфекции, у которых разные и возбудители, и симптоматика, и течение. Например, при обеих инфекциях у заразившихся часто появляются температура, головная боль, боль в суставах, кашель, усталость. Но при гриппе редко пропадает обоняние, а утраты вкуса и вовсе не бывает, – эти признаки присущи именно коронавирусу. При этом у заболевших ковидом могут быть насморк, боль в горле, диарея, а у больных гриппом такие симптомы встречаются нечасто.

Вирусы отличаются и инкубационным периодом – временем заражения до появления симптомов. Так, симптомы гриппа могут проявиться спустя несколько часов до одного-двух дней. При этом больной заразен для остальных в первые 3-5 дней заболевания. Инкубационный период при COVID-19 более продолжительный, в среднем он составляет 4-6 дней, но может быть короче или длиннее. Распространять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 дня до появления симптомов.

«Несмотря на то, что оба вируса имеют похожий спектр симптомов, доля тяжелых и критических случаев также, по-видимому, отличается: при COVID-19 их больше, чем при гриппе. По данным на сегодняшний день, 15 % случаев заболевания COVID-19 являются тяжелыми, требующими оксигенации, в 5 % – случаев требуется искусственная вентиляция легких», – отмечают в ведомстве.

Катунь24