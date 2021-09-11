Катунь24: Российские школы будут воспитывать детей по барнаульской методике

С 1 сентября начали действовать поправки в закон «Об образовании», принятые в 2020 году. Они предполагают создание системы воспитания в общеобразовательных учреждениях.

За изменения законодательства выступала Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, которая также является многодетной матерью. Как считает омбудсмен, укрепление воспитательной функции школы поможет ребёнку развиваться разносторонне и решит проблему травли.

«К сожалению, по результатам опросов 55 % детей сталкивались с буллингом, это чаще, чем каждый второй. Только 39 % детей не рассказывают об этом никому», – цитирует Анну Кузнецову ТАСС. – «Я думаю, сегодня в помощь решения этой проблемы будет закон о воспитании <…>. Это подразумевает, что школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на 100 баллов, но, и чтобы она стала более комфортной, принимающей и человечной».

Воспитывать учеников будут с помощью вовлечения в социальные проекты, участия в спортивных мероприятиях и концертах, походов в театры и музеи, экскурсий, тренингов, тематических классных часов.

«Важно чтобы программа учитывала собственный опыт школы, традиции, в то же время была современной и эффективной. <…> Воспитание должно затрагивать ценности, мотивы и смыслы детей. Эта должна быть ежедневная, реальная работа», — написала на своей странице в Инстаграм Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

Весь прошлый год школы Алтайского края разрабатывали воспитательные программы. На базе 12 учреждений шла апробация примерных планов работы. Опорной в этом вопросе стала барнаульская школа № 53. Реализованный там проект «Дай руку мне, вожатый» Минпросвещения России даже рекомендовало для внедрения во всех школах страны.

«Мы перенесли систему работы оздоровительных лагерей. Детям там нравится находиться, и они даже не подозревают как успешно там проводится воспитание. Каждый класс с 5 по 11 являются наставниками у 1-4 классов. И в течение всего учебного года ежедневно в таких вожатских парах идёт сотрудничество. Например, фестиваль национальных культур – старший и младший класс совместно участвуют», – рассказывает замдиректора по воспитательной работе школы № 53 Барнаула Юлия Ушкевич.

Также в 53-й школе уделяют внимание патриотическому воспитанию. В учреждении создан музей Великой Отечественной войны, 9 мая школьники проводят акции памяти. А перед началом учебного года учащиеся профильных – правоохранительных – классов принимают присягу.

Кстати, многие опасались, что законодательное закрепление воспитательной функции существенно прибавит учителям бумажной работы. Но в Минобрнауки края нашли выход – разработали специальный онлайн-конструктор. Он облегчает составление программ и календарных планов воспитательной работы.

Катунь24