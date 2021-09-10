Катунь24: Регистрация компании в Англии: основные сведения

Регистрация компании в Англии позволяет выйти на рынок одной из престижных европейских юрисдикций не только для ведения международного бизнеса, но также для запуска локального стартапа или IT проекта. Законодательство, регулирующее создание компаний в Великобритании, – Закон о компаниях 2006 г. Регистрационная палата – это правительственное подразделение Департамента бизнеса и инноваций. Регистрационная палата отвечает за утверждение регистрации компаний в Соединенном Королевстве.

Фото: pixabay.com

Регистрация бизнеса в Англии: преимущества страны

По данным Всемирного банка, Великобритания имеет один из самых высоких показателей легкости ведения бизнеса среди всех стран мира.

Налог на прибыль составляет 19%, одна из самых лояльных ставок в Европе.

Наличие большого количества квалифицированных сотрудников.

Разрешена 100% иностранная собственность.

Эта юрисдикция имеет грамотно структурированное законодательство.

Сильная инфраструктура важна для общего роста вашего бизнеса в любой стране. В Великобритании постоянно совершенствуется инфраструктура в таких областях, как энергетика, транспорт и телекоммуникации.

Открытие компании в Англии: типы бизнес-присутствия

Регистрация английских компаний может осуществляться в нескольких формах. Индивидуальный трейдер. Регистрация в Регистрационной палате не требуется, хотя владелец бизнеса должен уведомить HMRC. Этот вид бизнеса не считается самостоятельным юридическим лицом, следовательно, владелец бизнеса несет неограниченную ответственность по всем долгам и судебным искам.

Частная компания с ограниченной ответственностью (LTD). Одна из наиболее популярных бизнес-структур в Великобритании. Требования для регистрации LTD в Англии:

должен быть назначен хотя бы один директор;

компания должна иметь зарегистрированный офис в Великобритании;

название должно соответствовать постановлениям правительства.

Ltd является самостоятельным юр. лицом и отделена от тех, кто ей владеет, с точки зрения закона. Это важное преимущество, поскольку ответственность акционеров ограничивается их инвестициями и любыми неоплаченными акциями, которыми они владеют. После регистрации частной компании с ограниченной ответственностью в Англии информация об истории регистрации и текущих назначениях становится общедоступной в реестре Регистрационной палаты. Это дает компании уровень прозрачности, который считается значительным преимуществом при ведении бизнеса.

Открытая компания с ограниченной ответственностью (PLC) существует как самостоятельное юр. лицо. Кроме того, ответственность участников ограничивается их инвестициями и стоимостью их акций. В отличие от Ltd, акции PLC могут быть проданы на публичном рынке, и это часто используется для привлечения финансирования. Регистрация PLC в Англии обычно подходит для более крупных предприятий. Прежде чем компания может быть зарегистрирована в качестве PLC, необходимо выпустить акции на сумму не менее 50 000 GBP. PLC должны иметь как минимум одного акционера, двух директоров и одного квалифицированного секретаря компании.

Товарищество с ограниченной ответственностью (LLP). LLP работает так же, как и обычное партнерство, с дополнительной гарантией ограниченной ответственности. Требования к регистрации LLP в Англии схожи с теми, которые применяются для компаний LTD. Счета должны подаваться в Регистрационную палату и HMRC каждый год. LLP должно постоянно иметь как минимум 2 назначенных членов. Назначенные члены являются лицами, принимающими общие решения. Они несут ответственность за повседневную работу компании и своевременную подачу отчетности.

Прибыль LLP распределяется между участниками. LLP является «прозрачным с точки зрения налогообложения», потому что отдельные участники облагаются налогом на их собственную прибыль, а не с бизнеса, уплачивающего налог на прибыль как единое лицо. В случае создания LLP в Англии может быть назначено неограниченное количество членов (партнеров).

Ограниченное партнерство (LP). Это юридическое лицо, зарегистрированное в Регистрационной палате. Состоит из двух или более партнеров, которые могут быть физическими или юридическими лицами. Чтобы зарегистрировать LP в Англии, должен быть как минимум один генеральный и один ограниченный партнер.

Некоммерческая организация, где любая полученная прибыль реинвестируется в компанию и используется для достижения ее целей, которые часто носят благотворительный характер.

Регистрация компаний в Англии: налоги

Нерезидентные компании должны платить налог на доход, полученный в Англии. Другие налоги:

Ставка корпоративного налога на год, начинающийся 1 апреля 2021 года, составляет 19%.

НДС – 20%. Есть исключения для определенных групп товаров/услуг, которые облагаются 0% налогом, или по пониженной ставке 5%.

На дивиденды – от 7,5% до 38,1%.

Регистрация в качестве плательщика НДС обязательна, если компании в Англии получили за отчетный период доход больше 85 000 GBP. Дополнительный налог применяется к компаниям в банковском секторе по ставке 8% на прибыль, превышающую 25 млн GBP.

Как зарегистрировать компанию в Англии?

Этапы регистрации компании в Англии включают:

выбор структуры фирмы;

утверждение названия;

назначение акционеров и директоров, партнеров;

подготовка учредительных документов;

открытие банковского счета в Англии, куда будет внесен мин. капитал;

регистрация юр. адреса в Великобритании;

регистрация в налоговых органах и органах соцстрахования;

получение бизнес-лицензии в Англии (при необходимости).

Катунь24