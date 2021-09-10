Катунь24: Регистрация компании в Англии: основные сведения
Регистрация компании в Англии позволяет выйти на рынок одной из престижных европейских юрисдикций не только для ведения международного бизнеса, но также для запуска локального стартапа или IT проекта. Законодательство, регулирующее создание компаний в Великобритании, – Закон о компаниях 2006 г. Регистрационная палата – это правительственное подразделение Департамента бизнеса и инноваций. Регистрационная палата отвечает за утверждение регистрации компаний в Соединенном Королевстве.
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Регистрация бизнеса в Англии: преимущества страны
- По данным Всемирного банка, Великобритания имеет один из самых высоких показателей легкости ведения бизнеса среди всех стран мира.
- Налог на прибыль составляет 19%, одна из самых лояльных ставок в Европе.
- Наличие большого количества квалифицированных сотрудников.
- Разрешена 100% иностранная собственность.
- Эта юрисдикция имеет грамотно структурированное законодательство.
- Сильная инфраструктура важна для общего роста вашего бизнеса в любой стране. В Великобритании постоянно совершенствуется инфраструктура в таких областях, как энергетика, транспорт и телекоммуникации.
Открытие компании в Англии: типы бизнес-присутствия
Регистрация английских компаний может осуществляться в нескольких формах. Индивидуальный трейдер. Регистрация в Регистрационной палате не требуется, хотя владелец бизнеса должен уведомить HMRC. Этот вид бизнеса не считается самостоятельным юридическим лицом, следовательно, владелец бизнеса несет неограниченную ответственность по всем долгам и судебным искам.
Частная компания с ограниченной ответственностью (LTD). Одна из наиболее популярных бизнес-структур в Великобритании. Требования для регистрации LTD в Англии:
- должен быть назначен хотя бы один директор;
- компания должна иметь зарегистрированный офис в Великобритании;
- название должно соответствовать постановлениям правительства.
Ltd является самостоятельным юр. лицом и отделена от тех, кто ей владеет, с точки зрения закона. Это важное преимущество, поскольку ответственность акционеров ограничивается их инвестициями и любыми неоплаченными акциями, которыми они владеют. После регистрации частной компании с ограниченной ответственностью в Англии информация об истории регистрации и текущих назначениях становится общедоступной в реестре Регистрационной палаты. Это дает компании уровень прозрачности, который считается значительным преимуществом при ведении бизнеса.
Открытая компания с ограниченной ответственностью (PLC) существует как самостоятельное юр. лицо. Кроме того, ответственность участников ограничивается их инвестициями и стоимостью их акций. В отличие от Ltd, акции PLC могут быть проданы на публичном рынке, и это часто используется для привлечения финансирования. Регистрация PLC в Англии обычно подходит для более крупных предприятий. Прежде чем компания может быть зарегистрирована в качестве PLC, необходимо выпустить акции на сумму не менее 50 000 GBP. PLC должны иметь как минимум одного акционера, двух директоров и одного квалифицированного секретаря компании.
Товарищество с ограниченной ответственностью (LLP). LLP работает так же, как и обычное партнерство, с дополнительной гарантией ограниченной ответственности. Требования к регистрации LLP в Англии схожи с теми, которые применяются для компаний LTD. Счета должны подаваться в Регистрационную палату и HMRC каждый год. LLP должно постоянно иметь как минимум 2 назначенных членов. Назначенные члены являются лицами, принимающими общие решения. Они несут ответственность за повседневную работу компании и своевременную подачу отчетности.
Прибыль LLP распределяется между участниками. LLP является «прозрачным с точки зрения налогообложения», потому что отдельные участники облагаются налогом на их собственную прибыль, а не с бизнеса, уплачивающего налог на прибыль как единое лицо. В случае создания LLP в Англии может быть назначено неограниченное количество членов (партнеров).
Ограниченное партнерство (LP). Это юридическое лицо, зарегистрированное в Регистрационной палате. Состоит из двух или более партнеров, которые могут быть физическими или юридическими лицами. Чтобы зарегистрировать LP в Англии, должен быть как минимум один генеральный и один ограниченный партнер.
Некоммерческая организация, где любая полученная прибыль реинвестируется в компанию и используется для достижения ее целей, которые часто носят благотворительный характер.
Регистрация компаний в Англии: налоги
Нерезидентные компании должны платить налог на доход, полученный в Англии. Другие налоги:
- Ставка корпоративного налога на год, начинающийся 1 апреля 2021 года, составляет 19%.
- НДС – 20%. Есть исключения для определенных групп товаров/услуг, которые облагаются 0% налогом, или по пониженной ставке 5%.
- На дивиденды – от 7,5% до 38,1%.
Регистрация в качестве плательщика НДС обязательна, если компании в Англии получили за отчетный период доход больше 85 000 GBP. Дополнительный налог применяется к компаниям в банковском секторе по ставке 8% на прибыль, превышающую 25 млн GBP.
Как зарегистрировать компанию в Англии?
Этапы регистрации компании в Англии включают:
- выбор структуры фирмы;
- утверждение названия;
- назначение акционеров и директоров, партнеров;
- подготовка учредительных документов;
- открытие банковского счета в Англии, куда будет внесен мин. капитал;
- регистрация юр. адреса в Великобритании;
- регистрация в налоговых органах и органах соцстрахования;
- получение бизнес-лицензии в Англии (при необходимости).