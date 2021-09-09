Катунь24: Рассказываем, как ухаживать за волосами осенью

Красивые, блестящие и здоровые волосы – мечта любой из представительниц прекрасного пола. А осенняя пора – идеальное время, когда можно восстановить или улучшить их состояние.

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Главными проблемами в осеннее время являются ломкость, секущиеся концы, интенсивное выпадение, потеря блеска и насыщенности цвета. Чтобы устранить данные проблемы, вам нужно придерживаться следующих правил:

Секущиеся концы. Удаление секущихся концов придает приличный внешний вид,а также повышает эффективность масок.

Удаление секущихся концов придает приличный внешний вид,а также повышает эффективность масок. Достаточное увлажнение. С наступлением осени практически у каждой девушки повышенная сухость волос. По этой причине лучшим вариантом будет использование витаминизированных шампуней с содержанием питательных натуральных ингредиентов, без SLS.

С наступлением осени практически у каждой девушки повышенная сухость волос. По этой причине лучшим вариантом будет использование витаминизированных шампуней с содержанием питательных натуральных ингредиентов, без SLS. Отказ от косметических средств «2 в 1». Для комплексного ухода за волосами в осенний период лучше приобрести 3 отдельные единицы – маску, бальзам, шампунь одной линейки. Можно отдать предпочтение кислородной продукции.

Для комплексного ухода за волосами в осенний период лучше приобрести 3 отдельные единицы – маску, бальзам, шампунь одной линейки. Можно отдать предпочтение кислородной продукции. Минимум агрессивных тепловых воздействий. Осенью волосы должны отдыхать, а значит, надо исключить из арсенала фен, плойку, утюжок для выпрямления. После мытья головы, шевелюра должна высыхать естественным путем. Если такой возможности нет, перед сушкой и любой другой укладкой нанесите термозащиту — несмываемую эмульсию.

Осенью волосы должны отдыхать, а значит, надо исключить из арсенала фен, плойку, утюжок для выпрямления. После мытья головы, шевелюра должна высыхать естественным путем. Если такой возможности нет, перед сушкой и любой другой укладкой нанесите термозащиту — несмываемую эмульсию. Меньше химии! Откажитесь на время от процедуры окрашивания, либо используйте краску без аммиака.

Откажитесь на время от процедуры окрашивания, либо используйте краску без аммиака. Холод и ветер – враги красивых и здоровых волос. Для исключения неприятных сюрпризов обязательно ношение головного убора.

Для исключения неприятных сюрпризов обязательно ношение головного убора. Регулярные питательные и увлажняющие маски.

Сбалансированное питание. Пожалуй, самое главное из всего перечня. Для оздоровления необходимо не только внешнее питание, но и внутреннее. В организм должно поступать достаточное количество витаминов и минералов: А, Е, калий, йод, селен. В рацион обязательно должны входить: гречка, грибы, яйца, курица, любые морепродукты, чеснок, лук, морковь, морская капуста, курага, грецкие орехи, арахис, семечки тыквы.

К вышеуказанным необходимым процедурам нужно добавить и массаж кожи головы. Его необходимо проводить систематически.

Лучше делать массаж кожи головы в дополнении с различными маслами, так как в них много питательных для волосяных луковиц элементов. Для лучшего проникновения, необходимо наносить их в прикорневую зону. Не стоит забывать и о кончиках, для этого масло нужно распределить по всей длине локонов.

Наиболее подходящими для этого являются репейное, касторовое, льняное, конопляное. По желанию, в них можно добавить жидкие витамин А, Е.

Для лучшего эффекта можно воспользоваться специальными техниками массирования:

Классический массаж. Вначале нужно растереть область лба, висков и затылка легкими массажными движениями по кругу. После промассировать волосистую часть головы (по росту волос): ото лба затылочной части, от макушки в нижнем направлении, от темечки к ушным раковинам. Закончить массаж поглаживанием. Массаж расческой. Главное правило, щетка должна быть натуральной, например, из дерева. Круговыми, слегка поглаживающими движениями двигаться от височной области к макушке, затем также ото лба, затылка. Повторить процедуру 4-5 раз. Ручной массаж. Ладонь правой руки прижать к голове с этой же стороны. Посчитать до 5, при этом сильно надавливая. Аналогично проделать манипуляцию с левой стороны, с затылком и лбом. Ароматический массаж. Отличный метод массажа, который не только укрепит волосы, но и расслабит. Для процедуры понадобится 1 из эфирных масел – кунжутное, розмариновое или черного перца. Его необходимо втереть в прикорневую область, после чего легкими массажными движениями двигаться от шеи к верхушке головы.

Осенний уход за волосами – это трудоемкий сложный процесс. Однако если вы найдете подходящие для себя процедуры и регулярно будете баловать ими локоны, даже в печальную осеннюю пору вы сможете радоваться роскошной копне.

По материалам

Катунь24