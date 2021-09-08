Катунь24: Роспотребнадзор запретил подавать в школах макароны по-флотски, блины и пирожные с кремом

Также под запрет попали сырокопчёные, ливерные и кровяные колбасы, торты, паштеты, карамель, кетчупы, майонез и холодные супы.

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В школьных столовых запретили подавать ученикам макароны по-флотски с мясным фаршем, макароны с рубленым яйцом, яичницу-глазунью, грибы, паштеты, а также блинчики с мясом и творогом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Кроме того, под запрет попали некоторые разновидности колбас (сырокопчёные, ливерные, кровяные), заливные блюда, форшмак из сельди, сало, маргарин и холодные супы, в том числе окрошка.

В рекомендациях ведомства, опубликованных в начале этого года, говорилось, что в рацион школьников следует включать блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов, также продукты, обогащенные микронутриентами, лакто-и бифидобактериями, сообщает РБК.

Катунь24