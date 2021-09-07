Катунь24: Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Барнауле в День города

В связи с пандемией коронавируса в День города не будут проводить массовые мероприятия. Фейерверка тоже не будет.

Фото: 2ГИС

291-летие города Барнаула будут праздновать 11 сентября. В парке культуры и отдыха «Центральный» в 10:00 откроются выставка цветов «С любовью к городу» и выставка «Город мастеров». ​Здесь же пройдёт Фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живем».

С 15:00 на большом экране можно будет посмотреть трансляцию праздничной концертной программы от творческих коллективов города.

На улице Мало-Тобольской в течение дня будет работать фотовыставка «Барнаул туристский». Здесь же развернётся Гастрономический фестиваль.

Рядом на площади Свободы с 10:30 до 14:00 пройдёт презентация Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».

В центре города в 11:00 начнутся сразу несколько спортивных мероприятий. На площадке перед «Титов-Ареной» пройдут Кубок города Барнаула по баскетболу 3х3, Фестиваль ГТО, соревнования по стрельбе из пневматического оружия и по скалолазанию. На площадке на территории спорткомплекса «Обь» состоятся соревнования по гиревому спорту и по армрестлингу. В аллее на площади Сахарова будут соревноваться шахматисты.

На лыжной базе «Динамо» в 12:00 начнётся Всероссийский день бега «Кросс Нации».

Творческие программы в онлайн-формате «Барнаул студенческий, молодежный, творческий!» и «Барнаул столица мира» с 14:00 до 17:00 пройдут в Университетском дворике на проспекте Ленина, 61.

Индустриальный район представит в парке спорта Смертина (ул. Энтузиастов, 12в) выставки «Город мастеров» и «Цветочная мелодия», начало в 10:00. Праздничная программа Центрального района во Дворце культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) начнётся в 12 часов.

С 11 часов в сквере на пересечении​ ​проспекта Социалистического и улицы Молодёжной будет работать выставочная площадка Железнодорожного района. В 12 часов праздничную программу откроют на площади им. Германа Титова в Октябрьском районе.

В 15:00 в Ленинском районе на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213) стартует выставка тематических композиций «Живёт на свете красота» и праздничный проект «Город, где сбываются мечты».

Катунь24