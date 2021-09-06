ГОРНЯК22 07.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года

Горняк22
23 часа Ago

Главный вопрос, который задает себе большинство представительниц прекрасного пола с окончанием летнего сезона – «Что носить осенью?». Осенний период 2021 года не будет скучным, ведь дизайнеры подготовили немало интересных решений, как одеваться в холодное время года.

Фото: wowtrends.ru

Шахматная клетка

Хотите юбку или платье в клетку, а может быть шубку с шахматкой – пожалуйста. Дизайнеры предложили большой выбор одежды с данным принтом, поэтому модницы могут подобрать любой предмет гардероба с клетчатыми мотивами и быть в тренде этой осенью.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года1

Монограммы

Каждый бренд предлагает свои монограммы, которые узнаваемы и напоминают принты, теперь они будут красоваться на трендовой одежде – шортиках, куртках и пуховиках, панамах, сумках и обуви.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года2

Бахрома

Бахрома зажила новой жизнью в сезоне осень-зима 2021-2022. Дизайнеры интерпретировали этот тренд по-своему, предложив модницам новые идеи одежды с бахромой в разных стилях. Шубы, пальто, накидки, рубашки и что только не найдете в новых коллекциях холодного сезона.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года3

Блейзеры

Стильный блейзер – отличный вариант верхней одежды ранней осенью, когда еще нет морозов, но есть необходимость утеплиться. Такой вариант удлиненного жакета можно носить с ремешком, что позволит подчеркнуть линию талии, а можно и нараспашку. Модный блейзер поможет сделать силуэт более утонченным и стройным.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года4

Брючные костюмы

Брючный костюм не выходит из списка трендов, поэтому осенью 2021 года самое время подыскать новинки и пополнить ими свой гардероб на осень. Актуальными будут костюмы-двойки, выполненные с брюками-бананы, клеш или прямого покроя. Это могут быть однотонные модели или же принтованные, ярких либо спокойных оттенков. Брючный костюм прекрасен тем, что надеть Вы его сможете куда угодно.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года5

Топы-бра

Женственность и нотки гламура Вашим образам этой осенью смогут прибавить различные браллеты, которые в грядущем сезоне осени можно носить и под пиджак, и в качестве эффектного украшения Вашего лука с рубашкой или свитерком. В тренде сдержанные модели без декора и шикарные топы-бра с кружевом или жемчугом.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года6

Стеганая одежда

Пользоваться спросом будет стеганая одежда, включая верхнюю одежду – куртки, пальто, пуховики, так и платья, шорты, сумки. Стеганая одежда сама по себе очень оригинальна, поэтому любой Ваш образ будет смотреться более, чем эффектно.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года7

Куртки-рубашки

Самый практичный тренд осеннего сезона, который непременно должен оказаться в Вашем гардеробе – это куртка-рубашка. Внешне данный вариант верхней одежды напоминает классическую рубашку, но по своим характеристикам составит достойную конкуренцию куртке.

Дизайнеры предложили очень уютные модели курток-рубашек в плюшевом либо шерстяном исполнении, дополненные клетчатым принтом, или выполненные в приятном лиловом либо мятном цвете. Осенние образы с курткой-рубашкой просто превосходны.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года8

Свитера

Обязательный предмет осеннего гардероба – модный свитерок, без которого холодный сезон не обходится. На этот раз в коллекциях дизайнеров можно было увидеть ретро модели свитеров с характерными геометрическими и скандинавскими рисунками, с молниями и высокой горловиной, свитера с мега длинными рукавами и разнообразными вырезами.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года9

Жилетки

Еще один трикотажный тренд на осень 2021 – «бабушкины» жилеты. Вязаные модели с принтами будут смотреться очень колоритно. Вместе с тем есть масса моделей в однотонном решении – бежевом, сером, лимонном, зеленом, лиловом, мятном, салатовом, оранжевом, молочном, черном, белом. Носить их предлагаем с любимыми белыми рубашками.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года10

Длинные трикотажные платья

Изобилие трикотажной одежды в предстоящем сезоне поражает, среди новинок оказалось длинное трикотажное платье, которое станет хитом осени 2021 года. Модели с вырезами, бахромой, высоким горлом или на бретелях, в рубчик и с вязаным узором – среди предложенных фасонов обязательно найдется идеальный вариант для Вас.

Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года11

 

Дополняйте аксессуарами и экспериментируйте с вариантами, главное, чтобы вам было комфортно. 

 

По материалам

Катунь24

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