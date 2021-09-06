Катунь24: Рассказываем, как стильно одеваться осенью 2021 года

Главный вопрос, который задает себе большинство представительниц прекрасного пола с окончанием летнего сезона – «Что носить осенью?». Осенний период 2021 года не будет скучным, ведь дизайнеры подготовили немало интересных решений, как одеваться в холодное время года.

Фото: wowtrends.ru

Шахматная клетка

Хотите юбку или платье в клетку, а может быть шубку с шахматкой – пожалуйста. Дизайнеры предложили большой выбор одежды с данным принтом, поэтому модницы могут подобрать любой предмет гардероба с клетчатыми мотивами и быть в тренде этой осенью.

Монограммы

Каждый бренд предлагает свои монограммы, которые узнаваемы и напоминают принты, теперь они будут красоваться на трендовой одежде – шортиках, куртках и пуховиках, панамах, сумках и обуви.

Бахрома

Бахрома зажила новой жизнью в сезоне осень-зима 2021-2022. Дизайнеры интерпретировали этот тренд по-своему, предложив модницам новые идеи одежды с бахромой в разных стилях. Шубы, пальто, накидки, рубашки и что только не найдете в новых коллекциях холодного сезона.

Блейзеры

Стильный блейзер – отличный вариант верхней одежды ранней осенью, когда еще нет морозов, но есть необходимость утеплиться. Такой вариант удлиненного жакета можно носить с ремешком, что позволит подчеркнуть линию талии, а можно и нараспашку. Модный блейзер поможет сделать силуэт более утонченным и стройным.

Брючные костюмы

Брючный костюм не выходит из списка трендов, поэтому осенью 2021 года самое время подыскать новинки и пополнить ими свой гардероб на осень. Актуальными будут костюмы-двойки, выполненные с брюками-бананы, клеш или прямого покроя. Это могут быть однотонные модели или же принтованные, ярких либо спокойных оттенков. Брючный костюм прекрасен тем, что надеть Вы его сможете куда угодно.

Топы-бра

Женственность и нотки гламура Вашим образам этой осенью смогут прибавить различные браллеты, которые в грядущем сезоне осени можно носить и под пиджак, и в качестве эффектного украшения Вашего лука с рубашкой или свитерком. В тренде сдержанные модели без декора и шикарные топы-бра с кружевом или жемчугом.

Стеганая одежда

Пользоваться спросом будет стеганая одежда, включая верхнюю одежду – куртки, пальто, пуховики, так и платья, шорты, сумки. Стеганая одежда сама по себе очень оригинальна, поэтому любой Ваш образ будет смотреться более, чем эффектно.

Куртки-рубашки

Самый практичный тренд осеннего сезона, который непременно должен оказаться в Вашем гардеробе – это куртка-рубашка. Внешне данный вариант верхней одежды напоминает классическую рубашку, но по своим характеристикам составит достойную конкуренцию куртке.

Дизайнеры предложили очень уютные модели курток-рубашек в плюшевом либо шерстяном исполнении, дополненные клетчатым принтом, или выполненные в приятном лиловом либо мятном цвете. Осенние образы с курткой-рубашкой просто превосходны.

Свитера

Обязательный предмет осеннего гардероба – модный свитерок, без которого холодный сезон не обходится. На этот раз в коллекциях дизайнеров можно было увидеть ретро модели свитеров с характерными геометрическими и скандинавскими рисунками, с молниями и высокой горловиной, свитера с мега длинными рукавами и разнообразными вырезами.

Жилетки

Еще один трикотажный тренд на осень 2021 – «бабушкины» жилеты. Вязаные модели с принтами будут смотреться очень колоритно. Вместе с тем есть масса моделей в однотонном решении – бежевом, сером, лимонном, зеленом, лиловом, мятном, салатовом, оранжевом, молочном, черном, белом. Носить их предлагаем с любимыми белыми рубашками.

Длинные трикотажные платья

Изобилие трикотажной одежды в предстоящем сезоне поражает, среди новинок оказалось длинное трикотажное платье, которое станет хитом осени 2021 года. Модели с вырезами, бахромой, высоким горлом или на бретелях, в рубчик и с вязаным узором – среди предложенных фасонов обязательно найдется идеальный вариант для Вас.

Дополняйте аксессуарами и экспериментируйте с вариантами, главное, чтобы вам было комфортно.

По материалам

Катунь24