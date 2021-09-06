Катунь24: Россиянам запретят хранить заготовки на зиму в общих подвалах

Кроме того, нельзя будет оставлять на лестничных площадках бытовые вещи, оборудование, инвентарь и другие предметы.

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Законсерврованные на зиму продукты запретят размещать в подвалах общего пользования. За нарушение правил россиянам будет грозить штраф, но ответственность будет нести управляющая организация как ответственное за содержание жилых домов лицо. Для юрлиц штраф составит от 40 000 до 50 000 руб., его выписывает государственная жилищная инспекция. При этом управляющая компания может требовать изменения располжения вещей от их владельцев и обращаться в суд при отказе, уточняет РБК.

Сумма штрафа может увеличиться, если продукты будут, например, источать неприятные запахи или в случае незаконной перепланировки, пояснил СМИ руководитель судебной практики московской коллегии адвокатов «Арбат» Юрий Нетреба. При этом соседи смогут пригласить Госжилинспекцию для проверки обустройства кладовой. Если обнаружатся нарушения, штраф составит от 250 тыс. руб.

Катунь24