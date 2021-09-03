Катунь24: Редчайшему дальневосточному леопарду больше не грозит исчезновение

Самой редкой в мире кошке — дальневосточному леопарду — больше не грозит исчезновение. Об этом рассказал специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в четверг, 2 сентября 2021 года, в рамках Восточного экономического форума.

Фото: Amur Leopard

Сейчас, по подсчётам специалистов, более 100 особей этого редкого хищника живут на юго-западе Приморского края и на территории Китая, граничащей с Россией. Основная же популяция обитает в национальном парке «Земля леопарда».

«Сейчас больше 100 леопардов, и угроза исчезновения их практически миновала, но просто [требуется] сохранять и немножко увеличить: ученые говорят, идеально 150», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Напомним, в июле 2021 года стало известно, что от угрозы исчезновения спасли больших панд.

Катунь24