Катунь24: Рассказываем, какая погода ждёт жителей Алтайского края в выходные дни

По прогнозам Алтайского ЦГМС, 4 и 5 сентября 2021 года в регионе будет тёплая и ясная погода, осадков не ожидается.

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4 сентября в крае без осадков, утром местами возможен туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В Барнауле также без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура +24…+26 градусов.

5 сентября в регионе температура +26…+31 гр. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2-7 м/с, днём местами порывы до 12 м/с.

В краевой столице столбики термометров покажут +26…+28 гр. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Катунь24