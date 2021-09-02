Катунь24: Рассказываем, как прошли первосентябрьские линейки в вузах Алтайского края

День знаний сегодня отпраздновали и представители высшей школы. Барнаульские вузы приняли первокурсников.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как прошли первосентябрьские линейки в вузах Алтайского края

Парад линеек начали в аграрном университете. Традиционно она прошла в 9 часов утра. Как говорят в вузе, аграрии должны вставать с восходом солнца. Поэтому с первого дня их приучают к будущей профессии. На торжественной церемонии первокурсники возложили цветы в благодарность отцам-основателям учебного заведения.

«В стенах вуза вы получите не только профессиональные знания. Вы сможете развить свои личностные компетенции. Кто-то силён в спорте, кто-то в творчестве, кто-то в общественной жизни, а кто-то будет продолжать грызть гранит науки. Всё это в новых лабораториях, в новых учебных классах и центрах вы сможете получить», – поприветствовал студентов ректор Алтайского государственного аграрного университета Николай Колпаков.

На сегодняшний день в аграрном университете 580 первокурсников. При этом вуз продлил приём абитуриентов. Для них выделено больше сотни бюджетных мест по востребованным направлениям подготовки. Подать документы можно до 10 сентября.

Студенческие билеты сегодня также получили почти 400 первокурсников института культуры. Самый большой конкурс был на специальности «Актерское искусство» – 9 человек на место.

30 % абитуриентов поступили в вуз на основе договора о целевом обучении. После выпуска они будут гарантированно трудоустроены в направившие их учреждения. Половина первокурсников – лауреаты и дипломанты конкурсов высокого уровня.

«Профессии бывают разные, и все они достойные. Но работа в сфере культуры всё-таки одна из самых счастливых. Потому что вы работает с красотой, с человеком. Вы работает с благородными целями и задачами. И эта профессия всегда будет нести в себе отдачу», – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Главный технический университет Алтайского края начинает учебный год в привычном очном формате, но с соблюдением мер санитарной безопасности. В университете провели торжественные собрания с первокурсниками. В этом году их больше 2,5 тысячи. Также в 2021 году в вузе в 4 раза увеличилось количество студентов, поступающих по целевому набору.

В техническом университете после двух лет капитального ремонта запустили корпус В. В нём усовершенствовали и материально-техническую базу конструкторского бюро. В главном корпусе классы оборудовали графическими сенсорными планшетами для проведения занятий студентов института архитектуры и дизайна и факультета информационных технологий.

«Есть очень богатые традиции и в том числе есть материальная база, которую, конечно же, нужно и совершенствовать и нужно её продвигать. Здесь и работа по линии национальных программ и проектов. Это «Университет и наука», это «Малое и среднее предпринимательство», конечно же, и «Цифровая экономика», и многие другие говорят о том, что есть возможность воплощать эти идеи. И, конечно же, у вас, как мы посмотрели, это очень хорошо получается», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Приемная кампания в техническом университете продолжается. 6 сентября вуз зачислит бюджетников заочного института, 20 сентября завершит набор в колледж.

Катунь24