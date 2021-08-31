Катунь24: Ранее неизвестный остров обнаружили учёные

Находится он у побережья Гренландии. Возможно, это самая близкая к Северному полюсу точка суши.

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Группа учёных из Копенгагенского университета заявила об обнаружении самого северного острова в мире. Об этом сообщает naked-science.ru.

Геологи намеревались прилететь на островок из гравия и ила под названием Одаак, который открыли ещё в 1978 году и считали наиболее северной точкой суши на планете. Учёные хотели найти там новые виды, адаптированные к жизни в экстремальных условиях. Впоследствии оказалось, что группа прилетела не туда.

«Нас было шесть человек на небольшом вертолете. Когда мы достигли позиции Одаак, то не смогли его найти. Но через несколько минут приземлились на странном скоплении грязи, моренных отложений и гравия, со всех сторон окруженного морским льдом», — рассказал руководитель экспедиции Мортен Раш.

После экспедиции и дискуссий со специалистами выяснилось, что учёные случайно обнаружили самый северный остров в мире.

Размер острова всего 30 на 60 метров. Его хотят назвать Qeqertaq Avannarleq, что в переводе с гренландского означает «самый северный остров». По словам исследователей, никто не знает, когда образовался этот участок суши и как долго он просуществует. Вероятно, остров может исчезнуть, как только разразится мощный шторм.

Катунь24