Катунь24: Рассказываем, какие изменения ждут автомобилистов России этой осенью

Несколько нововведений ожидает российских водителей этой осенью, сообщает «Парламентская газета».

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С 1 сентября 2021 года владельцы автомобилей смогут обжаловать штрафы, которые были зафиксированы камерами видеонаблюдения, на сайте госуслуг. Отмечается, что постановление будет считаться доставленным (врученным) с того момента, как оно появилось в личном кабинете на портале, а также в течение семи дней после входа владельца на сайт. В противном случае документ отправят по почте.

Также изменится знак, предупреждающий водителей о камере. Знак 8.23 «Фотовидеофиксация» заменит табличка 6.22, которая не указывает конкретное место расположения камер. Её будут ставить за 150-300 метров до зоны, где установлены камеры, и на въезде в населённые пункты.

По новому закону, вступающему в силу 1 сентября, упрощается процесс предоставления земельных участков владельцам гаражей, возведенных до 30 декабря 2004 года. Амнистия возможна для сооружений капитального и некапитального типа. В частности, в гаражно-строительных кооперативах и товариществах можно зарегистрировать «сваренные» некапитальные гаражи. Объекты должны быть одноэтажными и не иметь жилых помещений, а земельный участок под ними должен быть государственным или муниципальным. При этом отмечается, что под кадастровый учет попадут как земля, так и гараж.

Кроме того, с 16 сентября до 31 декабря 2021 года производителей автомобилей в России и странах ЕАЭС временно освободят от необходимости устанавливать на новые машины системы навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» из-за проблем с комплектующими.

С 1 октября будут считаться недействительными диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

Также упростят поиск угнанных и уехавших с места ДТП машин благодаря системе «Паутина», которая будет обобщать данные с камер видеонаблюдения из разных регионов России. Подключить все камеры к комплексу планируется до конца года.

Катунь24