Катунь24: Россиянин поймал выпавшего из окна младенца

В Уфе два маленьких ребенка выпали из окна квартиры на первом этаже. Трёхлетняя девочка упала на траву, а её 11-месячного брата успел подхватить проходивший мимо мужчина.

Фото: pixabay.com

Девочку бдительный прохожий передал сотрудникам скорой, какие травмы она получила, не уточняется. Младенцу медпомощь не потребовалась.

На место также приехали полицейские.

Как выяснилось, мать детей в это время также была в квартире, но она отвлеклась на свои дела и не доглядела за малышами, которые играли на подоконнике возле открытого окна.

Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают правоохранители, сообщает управление гражданской защиты города.

Катунь24