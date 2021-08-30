Катунь24: Рассказываем, как ухаживать за кожей осенью

Осень — довольно сложный период для кожи, ведь холод и перепады температур отрицательно влияют на работу клеток. В это время года кожа нуждается в особом уходе.

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Особенности ухода

В осенний период кожу поджидают различные негативные погодные факторы, такие как сильный ветер, перепады температуры, загрязненный воздух, холод.

Вследствие которых, любой тип эпидермиса может стать чувствительным. Чтобы оградить себя от воздействия вышеперечисленных факторов нужно ухаживать за своей кожей.

Главные проблемы, с которыми может столкнуться кожа лица осенью:

обезвоживание;

сухость;

пигментные пятна;

повышенная чувствительность.

Чтобы избавится от этих проблем, нужно регулярно ухаживать за своим лицом.

Осенний уход

Ежедневный уход

Умывание. Умываться следует утром и вечером. Для жирной, комбинированной и нормальной коже подходят гели для умывания. А для сухой советую взять более мягкие средства, хорошо подойдет молочко или пенка для умывания. Они не сушат кожу и удерживают в ней влагу. Тонизирование. Является одним из важных этапов очищения кожи. Так как тоник нейтрализует негативное действие воды из-под крана. Без тоника действие любого крема малоэффективно. Внимательно изучите состав тоника, в нем не должно быть спирта. Этот компонент сушит кожу, делая ее очень чувствительной и раздраженной. Увлажнение. Ваш ежедневный крем должен быть более питательным, чем летний. Средство должно образовать барьер, который защищает от потери влаги. Однако смотрите, чтобы крем подходил вашему типу коже. Защита. Не нужно забывать о защите от солнца. Для этого хорошо подойдет дневной крем с фактором SPF не меньше 10.

Еженедельный уход

Если в жаркое время года вы не могли часто пользоваться скрабами, то теперь настало их время. Эти средства очищают поры и обновляют клетки лица. Однако лучше скраб заменить на пилинг, он более щадящий.

Количество раз в неделю использования пилинга зависит от вашего типа лица. Для жирной и комбинированной кожи его можно применять 2-3 раза в неделю, для нормальной — 2 раза и для сухой и чувствительной — 1 раз.

Также не забывайте про маски для лица. Ими можно пользоваться 2-3 раза в неделю не зависимо от типа кожи. Маски для лица вы можете купить в магазине или приготовить самостоятельно.

Дома можно самостоятельно приготовить следующие маски:

Отбеливающие. Они помогут избавиться от пигментных пятен, это самая распространенная проблема в такое время года.

Питательные.

Увлажняющие. Они восстанавливают необходимый уровень влаги.

Надеемся эти советы помогут вам улучшить состояние кожи осенью.

По материалам

Катунь24