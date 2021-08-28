Катунь24: Рассказываем, где барнаульцы смогут раздельно сдать собранный мусор

Все вторсырье, собранное от горожан, будет отправлено на переработку, уточняет пресс-служба городской администрации.

Фото: pixabay.com

Акция «Мобильный экодвор» организована НКО «Мусора.Больше.Нет», проходит при поддержке отдела по охране окружающей среды администрации города.

Во время сбора будут организованя две стационарные точки приема вторсырья от населения: на территории ТЦ «Леруа Мерлен» (Правобережный тракт, 25) с 10:00 до 12:30; в Парке спорта (ул.Энтузиастов 12в) с 12 до 15:00. Кроме того, по нескольким маршрутам будут следовать мобильные пункты:

Маршрут №1

10:00 – 10:40 пос. Южный, Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 ул. Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:10 ТРЦ «Гулливер», пр.Красноармейский 51а;

12:20 – 12:50 сквер Молодежная/Красноармейский, (ул.Молодёжная 54).

Маршрут №2

10:00 – 10:30 пр.Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 ул.Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 ТЦ «Россия» (прос.Ленина, 71);

12:00 – 12:30 парк «Изумрудный» (со стороны центрального входа).

Маршрут №3

10:00 – 10:30 ЖК «Времена года», Энергетиков, 2;

10:40 – 11:10 ЖК «Балтийская Крепость», между ул.Балтийская 105 и 103;

11:20 – 12:00 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:10 – 12:40 «Квартал 2000»;

12:55 – 13:25 ТРЦ «Огни».

Маршрут №4

10:00 – 10:30 пос. Спутник, ул. Кленовая, 8

10:50 – 11:30 ул.280-летия Барнаула, 8

11:40 – 12:10 ТРЦ «Малина»

12:20 – 12:45 парк «Эдельвейс»,

13:00 – 13:25 ул.Телефонная, 54.

Акция «Мобильный двор» пройдёт 28 августа 2021 года.

Катунь24