Катунь24: Раздражал собак: россиянка написала заявление на кота-хулигана

Женщина утверждает, что пушистый разбойник по вечерам дразнит собак и охотится на птиц. А вот хозяин кота все обвинения отвергает.

Фото: 47news.ru

Жительница деревни в Ленинградской области объявила войну соседскому коту. Женщина обвиняет соседского Пушка в том, что он якобы каждую ночь пробирается к ней на участок и дразнит собак, а те начинают лаять и не дают заснуть. О своей беде женщина рассказала в сельской администрации.

«Прошу принять меры по Попову (прим. ред. — владельцу кота), который имеет домашнее животное — кошку, которая около 23 часов сидела у моего забора, дразнила собак. Периодически ходит на участок и охотится на моих птиц», — приводит цитату из заявления региональный портал 47news.ru.

В администрации отказать в рассмотрении заявления не могли и вызвали к себе хозяина кота. Но владелец пушистого нарушителя считает, что таким образом соседка просто решила отомстить за старое — когда-то давно мужчина сам первый на неё пожаловался из-за шума, производимого её домашними питомцами.

Евгению Попову в администрации сельского поселения пригрозили штрафом. Но мужчина утверждал, что Пушок — милый и дружелюбный кот, который не питает злобы к собакам, а прогулки по чужим участкам «ограничивает визитами к хозяйскому другу».

В итоге обвинения с Пушка всё же сняли, поскольку соседка не представила никаких доказательств хулиганских выходок пушистого кота.

Катунь24