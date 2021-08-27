Катунь24: Работающим пенсионерам предложили продлить новогодние каникулы

С таким предложением депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился в Минтруд РФ, пишет RT.

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Депутат отметил, что в мире продолжается распространение коронавируса, который очень опасен для пожилых. Несмотря на это, работающие пенсионеры продолжают выполнять свои трудовые обязанности и ежедневно рискуют здоровьем.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, предоставив им четыре дополнительных выходных дня», – говорится в тексте обращения.

Напомним, ближайшие новогодние каникулы в России будут длиться 10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Катунь24