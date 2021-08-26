ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, что можно приготовить из яблок

Горняк22
15 часов Ago

Яблоки – один из самых популярных продуктов в кулинарии. Пришла пора собирать урожай и радовать своих домочадцев вкусными блюдами. И наша подборка рецептов из яблок с легкостью поможет вам справится с урожаем.

Фото: pixabay.com

Яблоки в кляре «Плод любви»

Этот десерт перекочевал к нам из восточной кухни. Еще в Древнем Китае на праздничный стол подавали карамелизованные яблоки в нежнейшем кляре.

Ингредиенты: 

  • 3 крупных яболка
  • 130 гр. муки
  • 130 гр. холодной воды
  • 150 гр. сахара
  • 1 яйцо
  • растительное масло

Приготовление: 

Очищенные от кожицы и семенных коробочек фрукты нарезаем кусочками. Отдельно смешиваем воду с мукой, а потом со взбитым при помощи вилки яйцом. Получится кляр для яблок, который до сих пор готовят китайские хозяюшки. Дольки яблок окунаем в кляр, а потом выкладываем в сковородку с кипящим растительным маслом. Золотистые яблочки перекладываем деревянной лопаткой на блюдо, застеленное бумажными салфетками.

Для карамели 2 ст. л. рафинированного масла разогреваем в небольшом сотейнике, добавляем сахар. Готовим на среднем огне до образования вязкой тягучей карамели. Складываем в сладкую массу яблоки в кляре, бережно перемешиваем, чтобы не нарушить оболочку из теста, но чтобы каждая долька фрукта покрылась тонкой карамельной корочкой.

Яблочное варенье «Золото Эльдорадо»

Ингредиенты:

  • 3 кг яблок
  • 2 плитки белого шоколада
  • 1 ч.л. корицы
  • 1,5 кг сахара
  • 1 пакетик ванили
  • 0,5 ч.л. лимонной кислоты

Приготовление:

Яблоки нарезаем небольшими дольками, а потом поперек – тоненькими пластинками. Укладываем измельченные фрукты в кастрюлю слоями, пересыпая их обильно сахаром. Накрываем крышкой, чтобы к сочным яблочкам не начали подбираться мошки, и оставляем на кухонном столе на сутки.

Сливаем получившийся сироп в отдельный казан, доводим его до кипения, опускаем яблоки и сразу же выключаем плиту. Снова оставляем под крышкой остывать на сутки. Повторяем эту хлопотную процедуру в течение трех дней. На третий раз, добавляем в кипящий янтарного оттенка сироп корицу, ваниль, лимонную кислоту.

По желанию можно заменить корицу, например, цедрой цитрусовых, тоже получится очень вкусно. Возвращаем в сироп яблоки, доводим до кипения, засыпаем поломанный на кусочки белый шоколад, перемешиваем до его полного растворения. Разливаем варенье по банкам и закупориваем.

Яблочная шаурма

Ингредиенты:

  • 2 тонких лаваша
  • 3-4 яблока
  • 5 ложек любого джема
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • 100 гр. сливочного масла
  • орехи

Приготовление: 

Яблочные ломтики смешиваем с сахаром и обжариваем на сковороде до появления золотистого припека. Кладем к фруктам джем, оставляем тушиться на слабом огне на пять минут. Лаваш смазываем взбитым с сахаром яйцом, посыпаем натертым на терке сливочным маслом и дроблеными орешками. Выкладываем на край начинку и заворачиваем в рулет. Запекаем в духовке и угощаем гостей!

Суфле «Райское облако»

Ингредиенты:

  • 400 гр. мягкого творога
  • 2 крупных яблока
  • 2 яйца
  • ваниль

Приготовление:

Суфле из яблок и творога подойдет и в качестве десерта на обед или ужин, и в качестве самостоятельного блюда на завтрак. Натираем яблоки на терке, смешиваем с яйцами, ванилью и творогом. Наполняем полученной массой формочки, готовим в микроволновке 3 – 5 минут.

Пирог «Яблочное заливное»

Ингредиенты:

  • 3 яблока
  • 3 яйца
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • 1 ст.л. сметаны
  • щепотка соды

Приготовление:

Мякоть яблок без семян и кожуры мелко нарезаем. Перекладываем в форму для выпечки и заливаем тестом. Взбиваем с сахаром яйца до состояния пышной устойчивой пены. Смешиваем с остальными ингредиентами. Выпекаем при 180 градусах около 25 минут.

Пастила из яблок

Ингредиенты: 

  • 3 кг яблок
  • 300 гр. сахара
  • 0,6 стакана воды

Приготовление: 

Фрукты разрезаем на четыре части, складываем в казан, заливаем водой. Варим, накрыв плотно крышкой, около 45 минут. Яблоки должны стать мягкими. Теперь сок сливаем, яблочную массу пюрируем блендером. В процессе взбивания добавляем небольшими порциями сахар. Кристаллики должны полностью раствориться. Противень застилаем пергаментной бумагой, распределяем тонким равномерным слоем сладкое яблочное пюре. Сушим в духовке при низкой температуре или на воздухе, в тени.

 

По материалам

Катунь24

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