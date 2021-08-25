Катунь24: Рака будет сопровождать чувство недовольства, а Льву захочется растормошить окружающих. Гороскоп на 25 августа

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 августа.

У Овна день обещает пройти согласно известному девизу: «Все или ничего». И неизвестно, что из этого лучше. Если Овен поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если сегодня он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется! Так, может, и правда лучше отдохнуть?

День у Тельца пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Тельца повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать Телец с удовольствием отдастся этому занятию. И это сегодня будет самым правильным решением.

С самого утра Близнецам может не давать покоя какая-то глобальная идея. Близнецы будут обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится – это будет действительно что-то с чем-то!

Рака практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Рака явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Льву захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать этого как раз не рекомендуется! Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых же, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Льву. Так что лучше уж сегодня никого не тормошить, а заняться своими делами.

Энергетический потенциал Девы будет не меньше, чем у динамита! Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сама Дева. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда… Увы, динамит есть динамит!

Весам выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделанием! События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому, что изменить их ход Весы все равно никак не смогут. Во-вторых же, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Весов все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Скорпион может обнаружить в себе генеральские способности! По крайней мере желание покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Скорпиона. Сам же Скорпион (как это принято у генералов) расторопностью сегодня тоже отличаться не будет.

В голове у Стрельца прочно поселится мысль, что статус – это деньги и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Стрельца с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть сегодня немного.

Если вчера Козерог затеял какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Козерога будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству сегодня могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка – разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Водолей может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм – увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Водолей то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Водолей не хочет повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, ему будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Рыбы рискуют на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Рыбы настроены на борьбу с килограммами, сегодня им лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек – это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать!

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24