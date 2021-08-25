Катунь24: Россиянам будут полностью возмещать больничный по уходу за ребёнком

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2021 года, сообщается в релизе Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

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Компенсацию за больничный по уходу за ребенком до 8 лет с осени будут выплачивать в 100 % размере среднего заработка. Сейчас по общему правилу размер пособий зависит от страхового стажа родителей. Этим периодом считается официальное трудоустройство и отчисление взносов работодателем на обязательное соцстрахование.

При страховом стаже до 6 мес. пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере не ниже МРОТ (в пересчете на полный календарный месяц и с учетом районного коэффициента); от 6 мес. до 5 лет – в размере 60 % среднего заработка застрахованного; от 5 до 8 лет – 80 % среднего заработка застрахованного. В полном объеме больничный оплачивается при стаже более 8 лет.

С вступлением в силу поправок с 1 сентября 2021 года стопроцентную оплату больничного по уходу за ребёнком до 8 лет получат даже те родители, чей страховой стаж не превышает 8 лет. Новую норму утвердили в соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для родителей детей старше 8 лет размер пособия по уходу будет рассчитываться в прежнем порядке.

Катунь24