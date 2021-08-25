Катунь24: Результат отрицательный. В Алтайском крае возбудили уголовное дело о поддельных ПЦР-тестах

Фиктивные документы продавали две жительницы Барнаула, работавшие на частном предприятии по оказанию помощи мигрантам.

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Правонарушителей выявил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России. Сотрудники ведомства обнаружили поддельное медзаключение у трудового мигранта. Согласно ему у мужчины был отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. На документе были указаны реквизиты частной лаборатории. При проверке выяснилось, что там справку этому гражданину не выдавали.

Полицейские предварительно установили, что подобные документы с заведомо ложными данными об отсутствии заражения COVID-19 выдавали две сотрудницы частного барнаульского предприятия. Оно на коммерческой основе помогает мигрантам из зарубежных стран оформлять документы для проживания и работы в России, сообщает пресс-служба алтайского МВД. При обыске полицейские обнаружили ещё более 100 поддельных справок, компьютеры, принтеры и средства связи. Стоимость незаконной справки составляла от 6 до 10 тысяч рублей.

Против мошенников возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Правоохранители продолжают следствие. Также решается вопрос о привлечении к ответственности в том числе и тех, кто использовал поддельные документы.

Катунь24