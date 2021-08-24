Катунь24: Рагу и пицца: публикуем простые и вкусные рецепты из кабачков
Пришел сезон, когда все друг с другом делятся кабачками, и не знают куда их девать. Мы собрали для вас 5 простых и вкусных рецептов с кабачками.
Фото: pixabay.com
Рагу из кабачков
Рагу — самое настоящее летнее блюдо, так как из-за обилия свежих разноцветных овощей приобретает яркий оттенок. И у каждой хозяйки есть свой вариант приготовления рагу.
Ингредиенты:
- кабачок молодой – 500 гр;
- картофель – 4 шт;
- морковь – 2 шт.;
- куриное филе – 200 гр;
- соль, чеснок и специи – по вкусу.
Приготовление:
- В подсолнечном масле обжарить курицу с чесноком и специями 2-3 минуты.
- Затем добавить предварительно очищенный и нарезанный кубиками кабачок.
- Хорошо перемешать и влить 100 мл холодной воды (можно заменить на куриный бульон, тогда рагу станет ещё сытнее).
- Когда вода закипит, добавить картофель, нарезанный кубиками, и морковь – кружочками.
- Ингредиенты хорошо перемешать и оставить тушится под крышкой на медленном огне на 10-15 минут. Следует периодически помешивать, чтобы рагу не подгорело.
- Когда овощи станут мягкими, нужно открыть крышку и добавить любимые специи. Это могут быть: черный и красный перец, смесь трав, паприка или специальные пряности для овощей.
- После этого нужно тушить овощи без крышки ещё 5 минут.
Вкус рагу изменится, если добавить баклажаны и сладкий перец. Готовое блюдо идеально сочетается с заправкой из сметаны и свежей зелени.
Кабачки в кляре с копчёным вкусом
Кабачки в кляре, вероятно, самое популярное кушанье, которое готовят из этого овоща. Но классические кружки кабачков в панировке из муки и яйца приобретут необычный вкус, если добавить в процессе приготовления копчёную паприку. Эта приправа изготавливается из сладкого красного перца, предварительно копченого на гриле. Продается она в большинстве современных магазинов и отлично подходит ко многим блюдам.
Ингредиенты:
- кабачок молодой – 500 гр;
- мука – 4 столовые ложки;
- яйцо куриное – 2 штуки;
- чеснок – 2 зубчика;
- приправа «Копчёная паприка» – 3 столовые ложки;
- соль и черный перец.
Приготовление:
- Кабачок тщательно вымыть и нарезать кружочками толщиной не более 1 см.
- Чеснок мелко порубить, натереть им кружки кабачка и оставить мариноваться на 5-10 минут.
- Муку и копчёную паприку соединить. Смесь должна получиться приятного розового оттенка.
- В отдельной миске взбить яйца и соединить их со специями (солью, черным перцем или травами).
- Обмакнуть кружки кабачка в яйцо, затем — в муку, до образования плотной панировки.
- Обжарить кабачок в подсолнечном масле с двух сторон до образования золотистой корочки.
Кушанье будет вкусным и в холодном, и в горячем виде. Последнее лучше подавать с соусом из сметаны, чеснока и свежей зелени.
Лодочки из кабачков с курицей и сыром
Ингредиенты:
- кабачок;
- куриное филе — 50 гр;
- помидор — 1/2 штуки;
- лук — 1/5 штуки;
- сыр твердый — 20 гр.
Приготовление:
- Кабачок разрезать вдоль и аккуратно извлечь семена, оставив только мякоть, плотно прилегающую к стенкам. Важно! Чистить кабачок не нужно.
- Приготовить начинку. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, помидор – кубиками, лук мелко нашинковать. Все ингредиенты смешать в отдельной миске.
- Выложить кабачки на противень.
- Лодочки наполнить начинкой и запекать в духовке 15 минут.
- Спустя указанное время достать лодочки, посыпать тёртым сыром и запекать ещё 5-10 минут до образования румяной корочки.
Готовые «лодочки» получаются яркими и очень сочными. Они могут стать украшением праздничного стола и подаваться в качестве холодной закуски. К этому блюду хорошо подходит как сметанный, так и острый томатный соус.
Пицца из кабачков на сковороде
Блюдо станет отличным вариантом для завтрака или быстрого перекуса в течение дня. Его изюминкой является то, что для приготовления пиццы не требуется ее долгое выпекание в духовом шкафу или длительная работа с тестом. Вкус же напоминает классическую пиццу.
Ингредиенты для основы:
- кабачок среднего размера – 1 штука;
- куриное яйцо – 1 штука;
- мука пшеничная – 4 столовые ложки;
- соль и чёрный перец по вкусу.
Для начинки:
- сыр тёртый – 30- гр;
- колбаса салями – 10 кружков;
- помидор – 1 штука;
- лук репчатый — 1/4 штуки;
- свежая зелень.
Для соуса:
- кетчуп томатный – 2 столовые ложки;
- сметана 15% жирности – 1 столовая ложка.
Приготовление:
- Кабачок вымыть, очистить от кожуры и разрезать вдоль на 2 части. Если семян много, извлечь их. Если овощ молодой, можно использовать его целиком.
- Натереть кабачок на крупной тёрке. Оставить на 5-10 минут, чтобы овощ выделил сок. В это время подготовить начинку.
- Натереть сыр, кубиками нарезать помидор, мелко нашинковать лук и зелень. Отложить в сторону до нужного времени.
- Отжать и слить кабачковый сок, чтобы тесто не получилось слишком жидким.
- К натертому овощу добавить муку и специи. Хорошо размешать.
- Ввести взбитое куриное яйцо и размешать.
- Хорошо разогреть сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла.
- Выложить ровным слоем кабачковое тесто. Его высота должна получиться 2-3 сантиметра.
- Обжарить кабачковую лепешку с одной стороны до образования румяной корочки и полного затвердевания поверхности. Затем аккуратно перевернуть лопаткой.
- На поджаренную сторону нанести подготовленный соус, выложить салями, лук и томаты. Сверху посыпать сыром и накрыть крышкой.
- Блюдо томить на медленном огне 5-7 минут, чтобы низ пиццы затвердел, а сыр расплавился. Затем снять с огня, переложить на тарелку и щедро украсить свежей зеленью.
Пицца получается лёгкой и не жирной. Она понравится и в горячем, и в холодном виде. Приготовление занимает не более получаса.
Овощные драники с сыром
Ингредиенты:
- средний кабачок – 1 штука;
- картофель – 2 штуки;
- тёртый сыр – 30 гр;
- мука пшеничная – 4 столовых ложки;
- яйцо куриное – 1 штука.
Приготовление:
- Кабачок почистить и освободить от семян.
- На крупной тёрке нашинковать картофель, кабачок и сыр.
- К овощам добавить яйцо и муку, хорошо размешать до образования густой тягучей массы.
- В тесто вмешать натертый сыр.
- Добавить мелко нарезанный зелёный лук, укроп и любые специи.
- 6. На хорошо разогретую сковороду налить подсолнечное масло. Сформировать драники: на одну лепешку идёт 2 столовые ложки массы.
- Обжарить драники по 1 минуте с каждой стороны.
Любители острого могут добавить в тесто для драников мелко натертый лук или чеснок. Овощные драники приятны и горячими, и остывшими. С этим блюдом хорошо сочетается сметанно-чесночный соус.
Лето – прекрасный повод сделать кабачки частым гостем обеденного стола. Рецепты, включающие в себя этот овощ, отличаются быстротой и простотой в приготовлении. Любители экспериментов сочетают кабачки с необычными приправами и соусами – и это того стоит! Чтобы блюда радовали, нужно выбирать спелые плоды без признаков внешних повреждений. Приятного аппетита!
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