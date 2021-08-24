Катунь24: Рагу и пицца: публикуем простые и вкусные рецепты из кабачков

Пришел сезон, когда все друг с другом делятся кабачками, и не знают куда их девать. Мы собрали для вас 5 простых и вкусных рецептов с кабачками.

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Рагу из кабачков

Рагу — самое настоящее летнее блюдо, так как из-за обилия свежих разноцветных овощей приобретает яркий оттенок. И у каждой хозяйки есть свой вариант приготовления рагу.

Ингредиенты:

кабачок молодой – 500 гр;

картофель – 4 шт;

морковь – 2 шт.;

куриное филе – 200 гр;

соль, чеснок и специи – по вкусу.

Приготовление:

В подсолнечном масле обжарить курицу с чесноком и специями 2-3 минуты. Затем добавить предварительно очищенный и нарезанный кубиками кабачок. Хорошо перемешать и влить 100 мл холодной воды (можно заменить на куриный бульон, тогда рагу станет ещё сытнее). Когда вода закипит, добавить картофель, нарезанный кубиками, и морковь – кружочками. Ингредиенты хорошо перемешать и оставить тушится под крышкой на медленном огне на 10-15 минут. Следует периодически помешивать, чтобы рагу не подгорело. Когда овощи станут мягкими, нужно открыть крышку и добавить любимые специи. Это могут быть: черный и красный перец, смесь трав, паприка или специальные пряности для овощей. После этого нужно тушить овощи без крышки ещё 5 минут.

Вкус рагу изменится, если добавить баклажаны и сладкий перец. Готовое блюдо идеально сочетается с заправкой из сметаны и свежей зелени.

Кабачки в кляре с копчёным вкусом

Кабачки в кляре, вероятно, самое популярное кушанье, которое готовят из этого овоща. Но классические кружки кабачков в панировке из муки и яйца приобретут необычный вкус, если добавить в процессе приготовления копчёную паприку. Эта приправа изготавливается из сладкого красного перца, предварительно копченого на гриле. Продается она в большинстве современных магазинов и отлично подходит ко многим блюдам.

Ингредиенты:

кабачок молодой – 500 гр;

мука – 4 столовые ложки;

яйцо куриное – 2 штуки;

чеснок – 2 зубчика;

приправа «Копчёная паприка» – 3 столовые ложки;

соль и черный перец.

Приготовление:

Кабачок тщательно вымыть и нарезать кружочками толщиной не более 1 см. Чеснок мелко порубить, натереть им кружки кабачка и оставить мариноваться на 5-10 минут. Муку и копчёную паприку соединить. Смесь должна получиться приятного розового оттенка. В отдельной миске взбить яйца и соединить их со специями (солью, черным перцем или травами). Обмакнуть кружки кабачка в яйцо, затем — в муку, до образования плотной панировки. Обжарить кабачок в подсолнечном масле с двух сторон до образования золотистой корочки.

Кушанье будет вкусным и в холодном, и в горячем виде. Последнее лучше подавать с соусом из сметаны, чеснока и свежей зелени.

Лодочки из кабачков с курицей и сыром

Ингредиенты:

кабачок;

куриное филе — 50 гр;

помидор — 1/2 штуки;

лук — 1/5 штуки;

сыр твердый — 20 гр.

Приготовление:

Кабачок разрезать вдоль и аккуратно извлечь семена, оставив только мякоть, плотно прилегающую к стенкам. Важно! Чистить кабачок не нужно. Приготовить начинку. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, помидор – кубиками, лук мелко нашинковать. Все ингредиенты смешать в отдельной миске. Выложить кабачки на противень. Лодочки наполнить начинкой и запекать в духовке 15 минут. Спустя указанное время достать лодочки, посыпать тёртым сыром и запекать ещё 5-10 минут до образования румяной корочки.

Готовые «лодочки» получаются яркими и очень сочными. Они могут стать украшением праздничного стола и подаваться в качестве холодной закуски. К этому блюду хорошо подходит как сметанный, так и острый томатный соус.

Пицца из кабачков на сковороде

Блюдо станет отличным вариантом для завтрака или быстрого перекуса в течение дня. Его изюминкой является то, что для приготовления пиццы не требуется ее долгое выпекание в духовом шкафу или длительная работа с тестом. Вкус же напоминает классическую пиццу.

Ингредиенты для основы:

кабачок среднего размера – 1 штука;

куриное яйцо – 1 штука;

мука пшеничная – 4 столовые ложки;

соль и чёрный перец по вкусу.

Для начинки:

сыр тёртый – 30- гр;

колбаса салями – 10 кружков;

помидор – 1 штука;

лук репчатый — 1/4 штуки;

свежая зелень.

Для соуса:

кетчуп томатный – 2 столовые ложки;

сметана 15% жирности – 1 столовая ложка.

Приготовление:

Кабачок вымыть, очистить от кожуры и разрезать вдоль на 2 части. Если семян много, извлечь их. Если овощ молодой, можно использовать его целиком. Натереть кабачок на крупной тёрке. Оставить на 5-10 минут, чтобы овощ выделил сок. В это время подготовить начинку. Натереть сыр, кубиками нарезать помидор, мелко нашинковать лук и зелень. Отложить в сторону до нужного времени. Отжать и слить кабачковый сок, чтобы тесто не получилось слишком жидким. К натертому овощу добавить муку и специи. Хорошо размешать. Ввести взбитое куриное яйцо и размешать. Хорошо разогреть сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Выложить ровным слоем кабачковое тесто. Его высота должна получиться 2-3 сантиметра. Обжарить кабачковую лепешку с одной стороны до образования румяной корочки и полного затвердевания поверхности. Затем аккуратно перевернуть лопаткой. На поджаренную сторону нанести подготовленный соус, выложить салями, лук и томаты. Сверху посыпать сыром и накрыть крышкой. Блюдо томить на медленном огне 5-7 минут, чтобы низ пиццы затвердел, а сыр расплавился. Затем снять с огня, переложить на тарелку и щедро украсить свежей зеленью.

Пицца получается лёгкой и не жирной. Она понравится и в горячем, и в холодном виде. Приготовление занимает не более получаса.

Овощные драники с сыром

Ингредиенты:

средний кабачок – 1 штука;

картофель – 2 штуки;

тёртый сыр – 30 гр;

мука пшеничная – 4 столовых ложки;

яйцо куриное – 1 штука.

Приготовление:

Кабачок почистить и освободить от семян. На крупной тёрке нашинковать картофель, кабачок и сыр. К овощам добавить яйцо и муку, хорошо размешать до образования густой тягучей массы. В тесто вмешать натертый сыр. Добавить мелко нарезанный зелёный лук, укроп и любые специи. 6. На хорошо разогретую сковороду налить подсолнечное масло. Сформировать драники: на одну лепешку идёт 2 столовые ложки массы. Обжарить драники по 1 минуте с каждой стороны.

Любители острого могут добавить в тесто для драников мелко натертый лук или чеснок. Овощные драники приятны и горячими, и остывшими. С этим блюдом хорошо сочетается сметанно-чесночный соус.

Лето – прекрасный повод сделать кабачки частым гостем обеденного стола. Рецепты, включающие в себя этот овощ, отличаются быстротой и простотой в приготовлении. Любители экспериментов сочетают кабачки с необычными приправами и соусами – и это того стоит! Чтобы блюда радовали, нужно выбирать спелые плоды без признаков внешних повреждений. Приятного аппетита!

По материалам

Катунь24