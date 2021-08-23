Катунь24: Российские учёные выяснили, как коронавирус влияет на мужскую фертильность

COVID-19 в первую очередь поражает лёгкие, однако вирус влияет и на множество других систем организма, в том числе может пагубно воздействовать на сперматогенез переболевших мужчин. Учёные из России выяснили масштаб проблемы, а также рассказали, как на репродуктивную функцию организма влияет вакцина «Спутник V».

Фото: pixabay.com

В одном из этапов исследования приняли участие 50 мужчин, переболевших COVID-19 и имевших антитела к нему спустя три месяца, сообщает naked-science.ru. После прохождения комплексного обследования выяснилось, что у 38 % добровольцев обнаружили снижение уровня тестостерона — основного мужского полового гормона.

В крови были найдены и другие изменения, например, у 22 % участников нашли признаки чрезмерного тромбообразования, а у 12 % — признаки снижения способности крови сворачиваться.

Спермограмма показала отклонения от нормы у 20 % испытуемых. Более того, у всех мужчин обнаружили подверженность тератозооспермии — то есть в эякуляте присутствовало свыше 96 % гамет с плохой морфологией, а количество нормальных сперматозоидов было снижено как минимум в два раза.

Ещё одно исследование было проведено среди 44 добровольцев, вакцинированных «Спутником V». Испытуемые прошли обследование у уролога и терапевта, чтобы исключить сопутствующие заболевания, а также сдали анализы крови и спермы, как до, так и после вакцинации.

Колебания показателей спермограммы укладывались в интервал нормальных значений. Никаких серьёзных изменений в результатах учёные не выявили.

«Одно из популярных заблуждений заключается в том, что вакцина может повлиять на репродуктивную функцию мужчин. Однако на поверку ровно наоборот: оказывается, именно COVID-19 несёт риски для мужской фертильности», — отметила один из руководителей научной группы Лейла Адамян.

Катунь24