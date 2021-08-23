ГОРНЯК22 23.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Рассказываем, где в Барнауле и Бийске можно привиться от коронавируса без записи

Горняк22
19 минут Ago

В диагностических центрах Барнаула и Бийска продолжается вакцинация против COVID-19.

Фото: pixabay.com

В Диагностическом центре Алтайского края, расположенном на проспекте Комсомольский, 75а, пациентов ждут в регистратуре (окно №9). Вакцинацию против коронавируса в медучреждении проводят в будни с 13:00 до 19:30 (кабинеты 538 и 114).

В Консультативно-диагностическом центре Бийска, что находится на улице Советской, 33, прививку можно сделать в будние дни с 8:00 до 16:00. Пациентов ждут в кабинете 118.

По данным официального сайта Алтайского края, в прививочной кампании в регионе участвуют 88 медицинских организаций. По данным на 21 августа, вакцинацию в регионе прошли 591 951 человек, из них 126 391 человек получили первую прививку, 464 531 человек привиты полностью (получили две прививки), 1029 человек прошли повторную вакцинацию.

Катунь24

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