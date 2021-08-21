ГОРНЯК22 21.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Ранее судимый житель Алтайского края убил друга за то, что тот подметил его судимость

Горняк22
12 часов Ago

24-летний житель Топчихинского района оказался под стражей, после того как совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

Фото: pexels.com

30 июля 2021 года обвиняемый выпивал со своим другом в доме знакомых в одном из сёл Топчихинского района. Как рассказали в Следственном комитете, между мужчинами произошла словесная ссора, в ходе которой друг неким образом отозвался об обвиняемом как о ранее судимом человеке. Произошла драка, после которой злоумышленник ушёл из дома, а его друг спустя непродолжительное время скончался от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время по уголовному делу проводится сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Алтайский следком взялся за чиновников, которые оставили инвалида без коляски

Горняк22: Алтайский следком взялся за чиновников, которые оставили инвалида без коляски

Горняк22
12 часов Ago
Следственный комитет Фото: sledcom.ru Родители собрали необходимые документы, чтобы получить специализированное оборудование за счет государства, однако до сих пор ребенку...
Горняк22: Алтайский следком взялся за чиновников, которые оставили инвалида без коляски

Горняк22: Алтайский следком взялся за чиновников, которые оставили инвалида без коляски

Горняк22
12 часов Ago
Следственный комитет Фото: sledcom.ru Родители собрали необходимые документы, чтобы получить специализированное оборудование за счет государства, однако до сих пор ребенку...

Читать по теме:

ВТОПЕ: