Катунь24: Рецидивист обокрал квартиру жительницы Барнаула

В полицию обратилась жительница краевой столицы, 1960 года рождения, с заявлением, что неизвестные проникли в её дом, разбив стеклопакет, и похитили ювелирные изделия на 20 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

В этот же день полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи барнаулец, 1971 года рождения. Задержанный свою вину не стал отрицать.

Продать похищенное мужчина не успел, ювелирные изделия изъяли сотрудники полиции, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Возбуждено уголовное дело.

Катунь24