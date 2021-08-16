Катунь24: Россиянам рекомендовали петь народные песни после коронавируса

Руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала: чтобы восстановить легкие после коронавируса необходимо петь протяжные народные песни.

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По словам специалиста, для восстановления лёгких очень полезно петь протяжные народные песни на выдохе. Исполнять их нужно негромко в комфортной для себя тональности. Также перенёсшим болезнь необходимо вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения.

«Должно быть полноценное сбалансированное питание после болезни. Многие переболевшие теряют мышечную массу, белок, поэтому нужно обязательно его восполнять и употреблять белковую пищу, в том числе растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, достаточное количество сезонных овощей, фруктов. Рекомендован также, практически пожизненно, прием витамина D», — сказала Омарова.

Переболевшие нередко сталкиваются с гиподинамией, поскольку многие люди во время коронавируса практически не двигаются из-за слабости, а потом, полноценно не восстановившись, выходят на работу и садятся за компьютер на целый день. В таком случае, пояснила специались, физическая активность должна обязательно присутствовать и быть при этом регулярной.

Катунь24