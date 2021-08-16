Катунь24: Российские онкологи спасли мужчину с опухолью размером с мяч

В Екатеринбурге врачи прооперировали пациента, у которого большая опухоль стремительно приближалась к сердцу.

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По словам одного из хирургов, заведующей отделением общей онкологии Маргариты Магдаляновой, опухоль находилась за пределами грудной клетки. Новообразование прорастало внутри организма, до поражения сердца оставались миллиметры.

«В длину она достигла примерно 15 сантиметров и выглядела как мяч», — цитирует Магдалянову e1.ru.

Пациенту практически полностью удалили рёберный каркас. Операция длилась три часа. Удалённые рёбра заменили специальной пластиной, чтобы восстановить целостность грудной клетки.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. Он продолжает посещать онкоцентр, но только для наблюдений.

Катунь24