Катунь24: Результаты исследования: на что россияне тратят «школьные» выплаты

В России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей. На что жители России чаще всего тратят выплаты, выяснили для РИА Новости аналитики «МТС Банка».

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По результатам исследования, лидерами по росту транзакций в первые 10 дней августа стали компьютеры и комплектующие к ним. Их продажи выросли в 2,2 раза год к году. При этом средний чек снизился на 34%, до 3353 рублей.

Магазины школьных принадлежностей и канцтоваров оказались на втором месте. Их рост составил 41%, средний чек остался на уровне прошлого года — 650 рублей.

Аналитики уточняют, что положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с 2020 годом показали покупки спортивной формы (+38%), книг (+34%) и детской одежды (+33%). Кроме того, средние чеки выросли во всех категориях: спортивная одежда – на 23%, до 2850 рублей, книги – на 6%, до 610 рублей, детская одежда – на 19%, до 1940 рублей, указали в банке.

Отмечается, что исследование было основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов «МТС Банка» во всех регионах России. Специалисты брали во внимание платежные операции с 1 по 10 августа 2020-2021 годов.

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