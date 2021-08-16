Катунь24: Развитие аэропортного комплекса Барнаула обсудили на совещании в правительстве Алтайского края

Совещание 13 августа 2021 года провел губернатор Виктор Томенко.

Фото: Правительство Алтайского края

Напомним: в феврале 2020 года на заседании Правительства Алтайского края было решено поддержать инвестиционное предложение компании «Новапорт Холдинг» (совладельца авиапредприятия «Алтай») по созданию нового аэровокзального комплекса. Для этого «Новапорт Холдинг» приобретает дополнительные акции предприятия (до 75% минус одна акция), выпущенные путем проведения эмиссии. При этом Алтайский край оставляет за собой блокирующий пакет акций.

Как отметил гендиректор компании «Новапорт Холдинг» Сергей Рудаков, намерения остаются в силе.

По словам зампредседателя Правительства края Александра Климина, за истекший период времени разработаны проекты инвестиционного и акционерного соглашений, договор купли-продажи. В ФАС России получено положительное решение по предстоящей сделке.

До ноября планируется завершить конкурсные процедуры по выбору специальной организации и провести оценку рыночной стоимости акций авиапредприятия «Алтай». Это позволит заключить предусмотренные соглашения. Одновременно компания «Новапорт Холдинг» готова предоставить авиапредприятию заемные средства для выполнения проектно-изыскательских работ строительства нового аэровокзала и реконструкции аэродромного комплекса.

Разработка проектной документации и ее согласование в Главгосэкспертизе должны завершиться к 2023 году.

Кроме того, стороны обсудили возможность реконструкции взлетно-посадочной полосы в рамках проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 2025-2030 годов.

На совещании также присутствовали гендиректор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко, заместители Председателя Правительства края, руководители профильных органов власти.

Катунь24