Катунь24: Рассказываем, где в Барнауле можно легко и быстро собрать ребёнка в школу

К новому учебному году школьникам нужна одежда, обувь, спортивная форма и канцелярия. Всё это можно приобрести в одном месте. Где? Узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, где в Барнауле можно легко и быстро собрать ребёнка в школу

С магазином Kari Kids собрать ребёнка в школу легко. Отделы работают в торговых центрах «Весна» и «Праздничный». Широкий ассортимент придётся по вкусу даже самому требовательному ребёнку.

«Мы собираемся в сентябре в школу, поэтому нужно всё подготовить. Чтобы это было и красиво, и удобно, и стильно, и модно. Поэтому в принципе мы набрали абсолютно всё, что нам было необходимо: мы купили кроссовки, юбку, несколько блузок. За канцелярией и за портфелем мы придём, я думаю, на следующей неделе. С папой. Вообще всё очень удобно. Большой выбор. И можно купить абсолютно всё в одном месте», – рассказала клиентка магазина Ольга.

Купить всё необходимое в Kari Kids можно не только быстро, но и недорого. Здесь регулярно проходят акции на одежду, игрушки, обувь и аксессуары. Например, сейчас в Kari Kids проходит акция на школьные принадлежности, продлится она до 5 сентября включительно.

Помимо широкого ассортимента, можно приобрести любой товар в рассрочку на 3 или 6 месяцев. Также у нас постоянно проходят акции, скидки на одежду, аксессуары и игрушки. Действует бонусная программа. По программе лояльности можно приобрести любой товар со скидкой до 30 процентов, а бонусами «Спасибо» от Сбербанка можно оплатить до 99 % от суммы покупки.

Кроме того, приобрести товары можно в рассрочку на 3 или 6 месяцев, при этом ставка по микрозайму составит не больше 29 % годовых. В магазинах «Kari Гипер» можно найти товары для всей семьи: женскую и мужскую обувь, кожгалантерею, а также широкий ассортимент ювелирных украшений. Кроме того, здесь большой выбор товаров для спорта и летнего отдыха: велосипеды, самокаты и роликовые коньки. Адреса магазинов в Барнауле: улица Малахова, 86в и Балтийская, 16.

Катунь24