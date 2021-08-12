Катунь24: Рассказываем, как в Алтайском крае трудоустраивают начинающих специалистов

В трудоустройстве студентов заинтересованы и в университете. Получая высшее образование, можно работать не только в стенах вуза.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как в Алтайском крае трудоустраивают начинающих специалистов

«У нас здесь находится 11 сортов малины, и мы выводим ее инвитро, то есть чистые растения, без болезней, без вредителей, чистый материал, такой же, как родительский, то есть это клонирование растений», — рассказывает лаборант АГАУ Мария Берг.

Этим и не только занимается Мария Берг в стенах родного аграрного университета. Студенка 2 курса магистратуры работает в лаборатории вуза, помимо этого, девушка пишет магистерскую диссертацию на тему клонирования растений.

«Этот вклад очень важен, я считаю, тем более в нашем мире, когда растения все чахнут и чахнут, я думаю, это очень актуально. Я и работаю, и учусь. Это не мешает друг другу», — отмечает девушка.

«Задача вуза – подготовить не только человека, выпускника, не только теоретически, но и готового к практическим действиям и обладающего определенными практическими навыками. Начиная с первого дня мы ориентируем студентов на прохождение практики на предприятиях, на производстве», — подчеркивает ректор АГАУ Николай Колпаков.

Чтобы отследить начало трудовой биографии молодых людей, в Алтайкрайстате проводят выборочные наблюдения за трудоустройством выпускников. Они проходят раз в 5 лет. Для этого сотрудники службы проводят анкетирование.

«Анкета предполагает очень подробные вопросы и ответы, которые заключаются в следующем: какая специфика была при получении образования, какие специальности наиболее востребованы, какая форма обучения», — рассказывает руководитель управления федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.

Трудоустройство начинающих работников – приоритетное направление. Краевая служба занятости предлагает более 60 форм поддержки молодых специалистов. Среди них гранты, субсидии, премии и компенсационные выплаты.

«Создан специальный банк вакансий для выпускников. На сегодняшний день в этом банке для молодых людей, которые получили образование, но не имеют стажа работы, содержится порядка полутора тысяч вакансий», — подчеркивает начальник отдела политики занятости и развития рынка труда управления Алтайского края по труду и занятости населения Татьяна Клепикова.

Ежегодно в крае больше 20 тысяч выпускников оканчивают вузы и сузы. Тем, кто имеет сложности с трудоустройством, в службе занятости окажут помощь в поиске.

Катунь24