Катунь24: Россиянам разрешат обжаловать штрафы ГИБДД дистанционно

С 1 сентября 2021 года штрафы можно будет обжаловать удаленно через сервис госуслуг.

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Ранее такую процедуру можно было сделать, лишь придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо.

Теперь же штрафы обжаловать можно дистанционно и в любом регионе.

ГИБДД отказать в рассмотрении апелляции не сможет из-за вступающих с сентября поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им подача заявок онлайн официально разрешена.

Для того чтобы подать обжалование на портале госуслуг, обязательно нужно быть зарегистрированным пользователем. Затем нужно составить текст самой жалобы, в которой нужно изложить обстоятельства и аргументировать свою позицию относительно того, почему водитель считает штраф неправильным. Также необходимо приложить фотографии, видеозаписи и прочие документы, сообщает РБК.

Катунь24