ГОРНЯК22 11.08.2021
Алтайский край

Катунь24: Россиянам разрешат обжаловать штрафы ГИБДД дистанционно

Горняк22
2 часа Ago

С 1 сентября 2021 года штрафы можно будет обжаловать удаленно  через сервис госуслуг.

Фото: pixabay.com

Ранее такую процедуру можно было сделать, лишь придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо.

Теперь же штрафы обжаловать можно дистанционно и в любом регионе.

ГИБДД отказать в рассмотрении апелляции не сможет из-за вступающих с сентября поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно им подача заявок онлайн официально разрешена.

Для того чтобы подать обжалование на портале госуслуг, обязательно нужно быть зарегистрированным пользователем. Затем нужно составить текст самой жалобы, в которой нужно изложить обстоятельства и аргументировать свою позицию относительно того, почему водитель считает штраф неправильным. Также необходимо приложить фотографии, видеозаписи и прочие документы, сообщает РБК. 

Катунь24

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