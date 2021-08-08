Катунь24: Российские синхронистки в шестой раз выиграли групповые соревнования Олимпиады

Второе место заняли китаянки, третье – украинские синхронистки, уточняет ТАСС.

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Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Светлана Ромашина при этом стала стала семикратной олимпийской чемпионкой – самой титулованной синхронисткой в мире.

Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэте, так и в группе.

Команда России занимает пятое место в общем зачете Игр, имея в активе 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидируют китайцы (38-30-18), второе место занимают американцы (34-37-32), третье — японцы (25-12-17), четвертое — британцы (20-21-22).

Катунь24