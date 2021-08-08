Катунь24: Рассказываем, как приготовить мороженое в домашних условиях

Все любят мороженое, особенно дети. Каких только сортов этого десерта нет на прилавках наших магазинов: шоколадное, фруктовое, молочное, пломбир, крем-брюле, ореховое, с добавлением шоколадной крошки, печенья и т.д. Мы предлагаем вам 5 простых рецептов приготовления домашнего мороженого из продуктов, которые, как правило, всегда есть у нас в холодильнике или в ближайшем продуктовом магазине.

Фото: pixabay.com

Мороженое пломбир

Ингредиенты:

• 1 литр молока

• 2 стакана сахара

• 100 г сливочного масла

• 5 сырых яичных желтков

• 1 чайная ложка крахмала

Подогреть молоко и положить в него сливочное масло. Поставить на плиту и довести до кипения.

В отдельной посуде смешиваем желтки, крахмал и сахар и тщательно все перетираем. Потом в эту смесь добавляем немного молока небольшими порциями, чтобы добиться консистенции жидкой сметаны.

Когда молоко с маслом закипит, убавляем газ. Затем тонкой струйкой вливаем яичную смесь, не забывая непрерывно помешивать. Доводим до кипения.

Когда смесь закипит, снимаем кастрюлю с плиты и ставим в холодную воду.

Пока масса полностью не остынет, продолжаем ее помешивать. Это необходимо делать, чтобы в мороженом не образовались кусочки льда.

После полученный продукт разливаем по формам и отправляем в морозильную камеру до полного застывания.

Шоколадное мороженое

Ингредиенты:

• 200 г темного шоколада

• 1 банка сгущённого молока (395 г)

• 600 мл жирных сливок (33–35 %)

Шоколад поломайте на небольшие кусочки, положите в небольшую посуду и поставьте в микроволновку для расплавления. Установите таймер на 30 сек., потом достаньте шоколад, перемешайте и снова отправьте в микроволновку на 30 сек.

Расплавленный шоколад отставьте в сторону минут на пять, чтобы он немного остыл.

Взбейте сливки до устойчивых пиков. Потом постепенно добавляйте сгущенное молоко. Если вы не любите очень сладкое мороженое, то можете использоваться не всю банку. Добавляйте сгущенку по 1 столовой ложке и пробуйте на вкус.

Смесь из сливок и сгущенного молока взбейте миксером, постепенно добавляя растопленный шоколад.

Разлейте смесь по формам и положите в морозильную камеру до полного застывания.

Мороженое крем-брюле

Ингредиенты:

• 5–6 столовых ложек вареного сгущенного молока

• 2 сырых яичных желтка

• 150 мл молока

• 500 мл жирных сливок (33–35 %)

• 2 столовые ложки пшеничной муки без горки

• Ванилин

Яичные желтки взбить, добавить 2-3 столовые ложки жирных сливок, еще раз взбить в блендере.

Затем в яичную массу добавить небольшими порциями пшеничную муку, тщательно перемешивая ингредиенты.

Добавить сгущённое молоко и все хорошо перемешать.

Молоко вскипятить и тонкой струйкой добавить в яичную смесь. Молоко не охлаждать!

Поставить смесь на водяную баню, добавить по вкусу ванилин и варить до исчезновения пены и загустения, постоянно помешивая венчиком. У нас получится заварной крем.

Сливки взбить до устойчивых пиков и аккуратно соединить с заварным кремом.

Перекладываем готовую смесь в форму и замораживаем. Каждые 40 минут достаем форму из холодильника и хорошо перемешиваем, чтобы не образовывались кристаллы льда. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока мороженое не затвердеет.

Фруктовое мороженое

Ингредиенты:

• 1 стакан замороженных ягод или фруктов

• 1 стакан молока

• 5–6 чайных ложек сахарного песка

Замороженные ягоды или фрукты выкладываем в емкость для взбивания, добавляем молоко, сахарный песок и взбиваем погружным блендером до образования густой эластичной массы.

Разливаем смесь по формам и отправляем в морозилку.

Полезные советы:

• Вместо молока можно использовать жирные сливки, йогурт, ряженку и даже сироп.

• Сахарный песок можно заменить медом или фруктозой.

• Ягоды и фрукты используйте только в замороженном виде. Если планируете делать мороженое из свежих фруктов, предварительно их помойте, очистите, удалите косточки и порежьте на небольшие кусочки. Потом обязательно заморозьте.

Фруктовое мороженое можно приготовить из вишни, черной смородины, крыжовника, бананов, киви, апельсинов или сделать ягодно-фруктовый микс. Крыжовник отлично сочетается с молоком или сливками, а для вишни идеально подходит йогурт. Фантазируйте, экспериментируйте и создайте свой собственный уникальный сорт фруктового мороженого.

Фруктовый лед

Ингредиенты:

• 500 г свежей клубники

• 500 г киви

• 2 столовые ложки лимонного сока

• 1 стакан воды

• 1 стакан сахара

В небольшой сотейник наливаем воду, высыпаем сахар и варим сахарный сироп. Не забывайте помешивать, чтобы он не подгорел.

У клубники удаляем плодоножку, хорошо промываем, даем стечь воде.

Потом перекладываем ягоды в блендер, добавляем 5-6 столовых ложек сахарного сиропа, даем немного постоять.

Затем добавляем 2 столовые ложки лимонного сока. Взбиваем смесь блендером.

Киви очищаем от кожуры, режем на кусочки и отправляем в блендер. Добавляем 5-6 столовых ложек сахарного сиропа и делаем фруктовое пюре.

Половину формы заполняем клубничным пюре и отправляем в морозилку на час.

Потом добавляем в форму пюре из киви, устанавливаем палочку и отправляем в морозилку до полного застывания.

Вот такие 5 рецептов мороженого, которое можно сделать в домашних условиях. Оно получается вкусным, главное – натуральным!

По материалам

Катунь24