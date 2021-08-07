Катунь24: Россиян предупредили о возможном образовании рака из-за любимой всеми ягоды

Об угрозе арбуза рассказала врач-диетолог Альбина Ермоленкова.

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По ее словам, подкармливание дынь и арбузов азотистыми удобрениями может привести к развитию раковых клеток в организме человека. Они хоть и не считаются опасными, но, попадая в ЖКТ, могут нанести вред.

«Нитраты нарушают транспортную функцию крови, влияют на уровень гемоглобина. Это может привести к недостатку кислорода в тканях, что особенно плохо для детей и для людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний», — цитирует РИА Новости медика.

Она также добавила, что из-за неправильного хранения ягоды нитраты совершают вредную «трансформацию». Узнать, есть ли в арбузе нитраты, можно по желтым прожилкам и белесым уплотнениям по типу ваты в мякоти арбуза.

Об опасности плода также может сигнализировать чересчур яркий красный цвет мякоти и слишком глянцевая поверхность.

Альбина Ермоленкова призвала обращать внимание на наличие желтого пятна на кожуре при покупке арбуза, которое говорит о том, что он прошел процесс созревания самостоятельно. Об этом также свидетельствует неровная форма плода.

Катунь24