Катунь24: Россияне рассказали, что их больше всего отвлекает на удалёнке

Служба исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснила: 17 % руководителей считают, что из-за перехода на удалённый режим сотрудники стали работать хуже.

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При этом 22 % уверены, что продуктивность их работников выросла, а 55 % руководителей считают, что удалёнка на продуктивности не сказалась.

Высокая эффективность команды после перехода на удалёнку, по мнению руководителей, проявляется в выполнении большего объёма работы за те же сроки (это отмечают 62 % опрошенных), в более оперативной реакции на запросы (57 %) и в более качественной проработке поставленных задач (45 %).

Низкая эффективность, как правило, связана с несогласованностью действий и недостатком коммуникаций (60 %), на втором месте – нерадивость сотрудников и плохая проработка задач (53 %).

Сами сотрудники солидарны со своими руководителями и практически также оценили изменения от нововведений: 17 % отмечают, что дома их эффективность снизилась, 22 % считают, что стали работать лучше, а для 52 % ничего не изменилось.

Также сотрудники рассказали, что их больше всего отвлекает при работе дома. Результат опроса прикладываем ниже.

Катунь24