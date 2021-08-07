Катунь24: Расширение системы возврата налога для родителей юных спортсменов Алтайского края поможет вывести из тени спортиндустрию

Родители детей, которые занимаются в спортивных организациях, имеют право оформить налоговый вычет с 1 января 2022 года. По мнению специалистов, это поможет не только привлечь больше людей к здоровому образу жизни, но и способствует легализации спортивной индустрии.

«Дети у нас занимаются спортом, ходят в том числе в платные секции. Благодаря этой инициативе мы выводим из тени спортиндустрию – у нас много нигде не зарегистрированных организаций. Кроме того, организация должна иметь лицензию на деятельность, и родители, оплатив услуги официально, по договору имеют право на возврат налогового вычета», — поясняет заслуженный мастер спорта России, председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна Ильюченко.

Специалисты, вплотную работающие в организациях, занимающихся разносторонним развитием детей, отмечают, что в перспективе возможно появление дополнительных направлений в подобной поддержке занятий спортом.

«Это отдельная большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях», цитируют «Известия» Елену Шмелеву, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководителя образовательного центра «Сириус».

1 августа 2021 года вступил в силу законопроект, предусматривающий налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги на доходы физических лиц (НДФЛ). Закон предоставляет российским гражданам возможность вернуть 13 % от расходов на фитнес на максимальную сумму до 120 тысяч рублей за год. Таким образом, наибольший размер налогового вычета составляет 15,6 тысячи рублей.

По данным Минспорта Алтайского края, в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» по итогам 2020 года в регионе физической культурой и спортом систематически занимаются 48,6 % населения, или 1 млн 49 тысяч человек. Плановый показатель на 2021 год — 50,4 %. Цель — к 2024 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 56,5 %.

Катунь24